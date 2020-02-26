【海外置業】23歲港男台中投身地產經紀　提醒港人台灣買樓記得壓價

▲ 今年只有23歲的港另遠非，現在在台中任職地產經紀，短短半年已協助十多位港人在台灣當業主。

在香港買樓難過登天，令不少港人萌生海外置業的念頭，台灣算是入門級，至少房價尚算合理，比香港更為容易負擔得起。今年只有23歲的遠非，現在在台中任職地產經紀，短短半年已協助十多位港人在台灣當業主。

▲ 只有23歲的遠非，在台灣畢業後就留在台中發展任地產經紀。（圖片來源：受訪者提供）

遠非讀中五時，因為心知自己不喜歡香港的生活，參加了由學校舉辦的台灣大學參考團後，愛上當地郊外的綠油油風光，18歲決定赴台灣留學，在彰化縣大葉大學修讀環境工程系。

可惜因行頭較窄，亦較少聘請香港人，畢業後一直都找不到相關工作，於是投身地產行業。

▲ 遠非任職台灣地產公司半年，早前參加集團的尾牙。（圖片來源：受訪者提供）

最平呎價約1800多港元

現時，不少港人有興趣在台灣置業，只要並非持有香港及BN（O）以外的護照國藉，即可買樓。

遠非說：「每月至少有10位香港人找我睇樓，大多是在台灣投資移民，或已經來台灣幾年的港人買樓自住。台中、台北及高雄地區我也熟悉，目前香港人主要集中住在新北市板橋區及林口區，台中市北屯區及西屯區。」

▲ 台灣居住環境比香港優勝，吸引不少港人移居。（圖片來源：受訪者提供）

他解釋：「大部分港人要求也差不多，最好是新樓盤，附近交通及配套要方便、視野開揚等。新樓的話，台北市的平均樓價約60至70萬台幣一坪（即每呎約4,285至5,130港元）、新北市35至45萬（每呎約2,565至3,300港元），台中市則更便宜，約25至35萬（約每呎1,830至2,565港元）就有交易。」

遠非稱：「這邊置業涉及的稅金比起香港低得多，只有印花稅及契稅，仲介費亦只需2%。」

▲ 也有不少港人選擇租樓，有齊傢俬電器方便搬入。（圖片來源：受訪者提供）

買樓前要留意實價登錄

遠非叮囑在台灣買樓要做足功課，也不能以香港價錢來跟台灣樓價比較。

他提醒買樓可以壓價，業主開價與成交價會差很遠，要上台灣的實價登錄網站觀察最近成交價，留意行情。

但租樓市場大多明碼實價，也不像香港一年生一年死約，每年都要續約。

▲ 遠非不喜歡台北太像香港，高雄太工業化，特別鍾情台中。（圖片來源：受訪者提供）

移民來台灣，大部分港人是為了改善生活質素。遠非在台灣感受到人情味，過著悠哉慢活，他特別鍾情郊區的稻田，生活節奏跟香港完全不一樣。

他在Facebook開設了專頁「後生仔起台灣做地產佬」，為港人解答置業疑難，並提供專業知識及生活日常點滴，即使未必能立即移居台灣，也是不錯的參考。

記者：張頌婷