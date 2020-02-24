【兄妹情深】妹妹租不起昂貴禮服赴畢業舞會　暖男哥哥化身設計師縫製最美晚裝

▲ 一名菲律賓少女負擔不起昂貴的禮服，於是其暖男哥哥親手為她縫製一套晚裝。

對所有女生來説，學校舞會是人生大事。幾周前，一名菲律賓少女因家境問題，負擔不起昂貴的禮服，差點無法參加舞會。幸好，其暖男哥哥在她苦惱之際出手相助，親手為她縫製一套美輪美奐的晚裝，讓她在舞會上跟其他女生爭妍鬥麗。

借錢買材料造裙

菲律賓少女Lu Asey Keanna Malik的學校早前在情人節當晚舉行舞會，可是她因家境貧窮，付不起一套禮服的租金，令很想參加舞會的她感到非常苦惱。她的暖男哥哥Marverick目睹妹妹慘況，不忍她情人節當晚要待在家中，便決定親手為妹妹縫製一套晚裝。

▲ 爲了製成這套華麗晚裝，哥哥需不斷請教身邊友人的意見。（相片來源：Maverick Francisco Oyao Facebook）

為了製作這套晚裝，他要不斷請教身邊有縫紉經驗的朋友，亦要依靠友人的資助，才有足夠的金錢購買製作禮服所需的材料。

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花一周半製作靚裙

Maverick包辦了禮服的設計、購買材料，他在網上分享縫紉過程。從相片可見，Maverick製作的禮服製美得像時裝設計師的作品。但其實Maverick並非時裝設計師，也不是主修時裝設計的學生，他目前正在大學修讀文化藝術教育。

▲ 哥哥（右）共花了一個半星期為妹妹趕製晚裝。（相片來源：Maverick Francisco Oyao Facebook帳號）

經過一個半星期的趕工，Maverick在情人節前夕製成了這套華麗的藍色禮服，惹來旁人羡慕的目光。雖然，這套禮服未能取得晚會的「最美禮服獎」，卻贏得網民的讚賞。網民紛紛讚嘆這套禮服「非常艷麗」；亦有網民指Maverick有潛質成為時裝設計師。

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責任編輯：李世聰