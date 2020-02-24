為防禦做足準備 一文教你「家」添安全

非常時期出街要帶口罩口罩，更要了解是否符合PFE、BFE、或PM2.5等要求，用酒精搓手液又要先看清當中的酒精含量，一齊都為了確保防禦措施可以有效保護自己和家人健康，免受呼吸道傳染病感染。近月大家都多了時間留在家中，做好清潔消毒、閂實門窗，不代表就可以鬆一口氣，更要多做一點為你家中空氣把關，時刻確保室內空氣保持淨化，不受細菌、病毒、致敏原、懸浮粒子及有害氣體等影響。

每日看到確診人數持續上升，實在不能掉以輕心，更要多花功夫戴口罩、勤洗手清潔，然而，現時口罩及酒精等消毒用品難求的情況，加上亦不可能在家仍長時間帶著口罩，當然要準備一部具備捕捉細菌病毒兼可有效淨化空氣的空氣清新機，才可把自己和家人經空氣傳播疾病的機會降低。

監測捕捉淨化吹送 純淨空氣滿屋

選口罩大家都會先看其阻隔細菌、病毒的功效，例如N95根據美國標準都會寫阻擋到95% PM0.3或以上微粒，當然專業空氣清新機能淨化程度更高，為家中添置為空氣把關的空氣清新機是近年的必需品。面對肉眼看不到的細菌、病毒，就要借助科技的力量，其中Dyson特別投放資源於研發上，並突破傳統測試．Dyson Pure系列空氣清新機採用了360˚ 過濾系統結合密封式 H13 級 True HEPA 濾網及活性碳，可有效自動監測及淨化鎖住99.95%小至PM0.1，即代表連比飛沫、細菌更小的污染物都能夠有效淨化密封不把污染物排回家中。最近的流感病毒愈趨厲害，除了勤清潔，看不到的更要徹底潔淨，而Dyson 空氣清新機透過科學驗證可淨化細菌病毒，如H1N1流感，並同步顯示空氣質素狀況．守護家人的呼吸。

要淨化更全面，Dyson空氣清新機配備活性碳濾網把有害氣體一併淨化。而當中甲醛是最難捕捉的，體積比PM 0.1小500倍，亦會持續釋放，加上近年的家具多以木製為主，正因如此Dyson研發新科技解決甲醛的問題，當中的消除甲醛系統把甲醛持續分解，徹底為家人的呼吸把關 。

▲ 密封的HEPA濾網可捕捉99.95%的超微粒，而活性碳濾網則可去除有害氣體，更全面守護家人。

只有淨化功能並不足夠，配合 Air Multiplier™ 氣流倍增技術，透過強力噴射氣流帶動空氣循環，把空氣淨化後再循環吹送到家中每個角落，毋須擔心已淨化的空氣只存在於局部位置，確保一家大小在任何角落都可享受純淨空氣。

▲ Dyson Pure系列採用的Air Multiplier™ 氣流倍增技術可把空氣淨化後再循環吹送到家中每個角落。

要用得安心確保家居時刻有著淨化的空氣，Dyson Pure系列配備精準識別並自動測量懸浮微粒(PM)的功能，可有效監測空氣中的揮發性有機化合物（VOCs）包括甲醛、苯和二氧化氮，以及偵測空氣的相對濕度和溫度，只要透過LCD熒幕即時顯示，室內空氣品質數據逃不過大家的雙眼，自然用得安心又放心。

即刻了解 Dyson Pure空氣清新機系列：https://bit.ly/2HIFhwU



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