【停課不停學】何基佑毋須補充練習填塞時間　「超級奶爸」善用家中物品教仔做實驗

▲ 在新冠肺炎疫情期間孩子停課不停學，何基佑亦趁這段時間引導孩子從生活中學習。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情愈趨嚴重，學生哥需停課至3月中。不過小朋友在家「停課不停學」，除了做學校提供的網上功課外，家長們也絞盡腦汁陪子女學習，包括育有一子一女的「超級奶爸」何基佑（Kay）。他特別推介善用家中物品教學，只要稍動腦筋，隨手拿一件物品都可以好好玩！

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何基佑與太太鍾凱瑩育有4歲半兒子何清義和1歲女兒何珊娜，自兒子出世後便進修幼兒教育，邊湊邊學與家長分享育兒心得，更拍攝了三輯親子節目《超級奶爸》大受爸媽歡迎。現時一家四口因武漢肺炎疫情多留在家中，基佑善用這段時間為子女在家教學。

▲ 何基佑和太太鍾凱瑩現育有一子一女，生活幸福。（Charis MAMA fb專頁）

基佑沒有額外大灑金錢買玩具和教材，認為利用家中現有物品作生活教學已足夠，除了學校的堂課之外，沒有再買補充練習。

小朋友就像海綿，每時每刻都在吸收知識，他們主要知識來源是來自生活體驗。

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數利市錢零用錢學理財

新冠肺炎疫情爆發時，正值農曆新年，雖然基佑一家已甚少外出，但子女仍逗到不少利市。基佑最近與子女一起拆利市，並開始教導兒子理財觀念。

▲ 在剛過去的農曆新年，何基佑教兒子拆利市學習理財。（何基佑影片截圖）

基佑將利市錢按「3S」原則分成3份，即Save（儲蓄）、Spend（消費）和Share（分享）。首先教孩子將20元、50元及100元的紙幣分類，點算金額總和後，分50%作儲蓄、20%分享予有需要的人，剩餘30%可購買心頭好或加入儲蓄。

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下棋及看時鐘訓練邏輯思維

基佑在「停課不停學」這段時間，亦花了不少時間訓練兒子的邏輯思維及數學。兩父子會一起下棋，一起看時鐘，教導時間觀念及規律。

▲ 何基佑和太太常與兒子下棋，培養兒子的邏輯思維。（Charis MAMA fb專頁）

講故事要有系統

在語文上，他以故事書及卡通光碟與兒子共讀，學習英文生字及發音等。他建議家長應有規律教學，如講故事要有系統，每天講一節或講一個時段，孩子會吸收得較好。

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善用家中物品做小實驗

基佑認為家中每一件物品都是教具，稍動腦筋可做多個小實驗，單單用手腳觸摸物件，已可認識不同物料，刺激感官和學習詞彙，例如膠地毯、毛巾、浴室吸水地毯、包裹貨品的啪啪紙等，在過程中家長可簡單介紹物件，並描述質感及教導相關詞彙。

記得要注意安全和衛生，玩完要洗手。

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他試過將LEGO積木公仔放入冰格，加水，凝固成冰，引導兒子去「拯救」公仔，讓他明白到水與冰之間形成的原理。最近他與兒子DIY了懷舊玩意「紙杯電話」，讓兒子體驗聲音傳遞的奇妙。

▲ DIY懷舊玩意「紙杯電話」可讓孩子體驗聲音傳遞。（何基佑fb專頁）

紙杯電話DIY︰

材料︰

紙杯 2兩個

繩子/線

牙籤 1支

做法︰

把牙籤分開一半，再將線頭兩端各自綁在一支牙籤上，最後把牙籤穿過紙杯的底部。使用時記得線要保持拉直才能對話。

學習︰家長可以藉此教導孩子聲音傳遞的原理，為何線要保持拉直才可以傳遞聲音呢？如果線拉直但用手指按着它又可否通話呢？

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記者︰林綺玲