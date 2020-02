【新冠肺炎】08年撰書預言今年全球陷肺炎危機　網民：令人毛骨悚然

▲ 本由已故靈媒Sylvia Browne於08年撰寫的預言書,原來已曾提過2020年全球會爆發一場肺炎疫情。

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情擴散全球,有外國facebook專頁近日發現,已故靈媒Sylvia Browne於2008年撰寫的一本預言書,原來已曾提過2020年全球會爆發一場肺炎疫情,事件曝光後不少網民大呼毛骨悚然。

▲ Sylvia Browne在書中指,這場疫情迅速爆發的同時,也會突然迅速消失不見。(Black Civilisation Network facebook)

疫情會迅速消失不見

外國facebook專頁「黑色文明網路」(Black Civilisation Network),近日貼出一本書籍內頁照片,這本書是由已故美國靈媒Sylvia Browne ,與 Lindsay Harrison於2008年合著撰寫,書名為《末日:有關世界末日的預言》(End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World)。

書中其中一個段落提到,大約在2020年一種類肺炎的嚴重疾病會在全球散播,這場疫情能攻擊肺部和支氣管,而且抵抗所有已知的療法內容還顯示,比這個疾病更令人難以理解的事情是,它迅速爆發的同時,也會突然迅速消失不見,然後將在未來10年後再次爆發,最終才完全消失,加上Sylvia Browne早在2013年已經離世,書中內容因而讓不少網民震驚。

▲ 美國一本1981年出版的驚悚小說《黑暗之眼》,亦有提到一隻名為「武漢-400」的病毒。(Black Civilisation Network facebook)

美國小說曾提及「武漢-400」病毒

此外,「黑色文明網路」亦有提到美國另外一本1981年出版的驚悚小說《黑暗之眼》(The Eyes of Darkness)。這本由美國作家Dean Ray Koontz撰寫的小說描述一名中國科學家Li Chen叛逃到美國向美方洩露資訊,指一隻「武漢-400」(Wuhan-400)病毒是由武漢郊區的一間RDNA軍事實驗室製造出來的。網友對此感到相當不可思議,認為該書情節簡直預言了這波新冠肺炎的發展。

文中描述「武漢-400」是中國實驗室利用被政府囚禁的政治犯,所製造出來的第400個人工病毒,威力大到足以顛覆一個國家,中國主要利用它來剷除異己,且該種病毒主要是經由人傳人傳播,患者包括腦部及其他器官都會受到重創,確診者在感染1天內會立即死亡。

不少外國網民紛紛留言指「這一切彷彿像是昨天的事情,我剛閱讀完這本書,今天就發生這種事」、「如果中國把一切都隱瞞了,我們該怎麼辦?」。

