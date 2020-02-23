【法證先鋒IV】「小丑」重現解開《法證III》未完之謎　溫家偉離巢外闖即當男一　

▲ 有份參演《法證先鋒IV》的溫家偉已離開tTVB。

TVB劇《法證先鋒IV》第二個單元銜接《法證先鋒III》結局的「小丑三屍案」，最新發現的死者是當年兇案的主謀朱海川（溫家偉飾）。港男溫家偉以「法證系列」經典之一「小丑」亮相劇中，但其實溫家偉已於去年約滿離開TVB，已轉投飛藝娛樂，改為在新加坡、內地及香港三地發展，並已「升呢」成為男一。

其實《法證先鋒III》結局未完的小丑三屍案，安排在《法證先鋒IV》延續，可說是為法證粉絲一解當年之謎。最新劇情講到當年殺害三名小丑的主謀朱海川伏屍石灘，警方從海中發現估計用作裹屍的傘錨，並交由法證團隊搜證。

而溫家偉亦在個人IG貼出自己的小丑造型照，雖然色彩繽紛但仍略帶恐怖感。《法證先鋒IV》是溫家偉離開TVB後播出的劇集，現時他已轉投飛藝娛樂，改為在新加坡、內地及香港三地發展。

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▲ 溫家偉在《法證先鋒IV》演死去的小丑。（Instagram圖片）

曾因衣着性感被炒

現年33歲的溫家偉生於美國紐約，2008年回流香港參選《香港先生競選》，賽前被視為冠軍大熱，惜最終在少年組的三強止步。

2009年，溫家偉完成學業後便加盟TVB，定居香港生活。在外國出生的他因為英文流利，所以最先被安排主力在明珠台工作。

可是他後來被明珠台踢走。到了近日，他才在自己的YouTube頻道短片中自爆，被明珠台炒的原因。

原來他在明珠台的第一個工作是任天氣先生，但卻被指恤衫由頸開到落肚，低胸衣着過度性感，摺起衣袖的形象又不專業，不像天氣先生，故此被炒。

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▲ 溫家偉於去年離巢TVB。（Instagram圖片）

新加坡做男一

雖然被明珠台飛走，溫家偉轉為到至翡翠台工作，主力任飲食及旅遊節目的主持，及參偶爾也演劇集，較為人熟悉的有演出有《衝線》、《鬼同你OT》，以及《特技人》，但大多是演發揮機會不大的角色。

在TVB不太被重用，幸新加坡有製作人具慧眼，於2017年邀他往當地演英語劇集《學潮》，並擔任第二男主角，而該劇早前更在韓國奪得亞洲電視劇獎項。

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▲ 溫家偉在新加坡發展不俗。（Instagram圖片）

之後，他在當地所演的劇集《Last Madame》，更成新加坡最高收視的劇集，演藝事業發展不俗。

由此在去年，他與TVB的續約並未達成共識，故離開大台外闖發展。他於新加坡亦將開拍2套新劇，並做男主角。

不過，溫家偉也不會放棄香港市場，故開設YouTube頻道，讓香港觀眾仍可繼續留意他。

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