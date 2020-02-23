【再見貓星人】周柏豪發文悼念離世愛貓　懷念貓咪16年來伴走人生高山低谷

▲ 周柏豪的愛貓小黑離世。

陪伴了周柏豪16年的愛貓小黑離世。日前，周柏豪往馬來西亞登台，在昨日（2月22日）回香港，可是一下機卻接到壞消息，他的愛貓離世。因他的經理人及家人為怕此消息影響柏豪的演出心情，所以待他回港後才告訴他。

柏豪不但在《多功能老婆》常拿貓公仔阿肥，現實中他也是圈中著名貓奴，包括小黑在內，先後共養過6隻貓。

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柏豪養了小黑16年，可說陪住柏豪經歷生活及事業的高山低谷，而傷心的柏豪在個人社交平台上載一張2006年11月時同小黑合照，並發文悼念表示：

還記得那個時候，我甚麼都沒有，甚麼都沒有，沒有外出，沒有工作，沒有將來，沒有籃球，連照照鏡子的勇氣也沒有，每天只在家嘗試寫歌，你就是其中一位見證著我這個時期的朋友。 還記得嘛，我告訴你的，跟你訴說過的，謝謝你那麼多年來也為我保守秘密，你是最好的。

▲ 柏豪與小黑在2006年的合照。（取自周柏豪IG）

柏豪憶往事情緒崩潰

最初他知道小黑離世還很冷靜，可是當回憶逐一湧現後，情緒便按耐不住，續稱：

剛剛下飛機，經理人告訴我關於你的事，家人和經理人因不想影響我的演出，所以待我回到香港才告訴我，從來性格都是靜靜的你，靜靜地離開了，知道的一刻我沒有太大的傷感，可能習慣了，也覺得你去喵星球找他們5位也是一件好事。 直到我的音樂播放器，播放起『小白』這首歌，想起我們經歷的，當時家中的環境，太太也跟我說了一句，『你認識小黑還要比我久』，這一刻，情緒也控制不住了，原來我很想念那位小孩，我還是當天那位小孩，坐在鋼琴旁，看著（着）天花，而你坐在鋼琴上......。 感謝你這16年來帶給我們的快樂，一路好走吧，愛你，我最好的朋友，小黑。 照片攝於2006年11月12日