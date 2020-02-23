【枉為人母】1歲兒子不肯戒母乳哭鬧 20歲台媽皮帶打仔重傷致發展遲緩

嬰幼兒戒母乳是需要過程，台灣高雄市1名現年24歲蘇姓年輕媽媽，因工作關係強逼1歲3個月大的兒子戒掉母乳，兒子不肯飲奶粉而哭鬧，媽媽一怒之下竟然用皮鞭虐打兒子，導致全身多處瘀傷和腦出血，長大過程中更出現發展遲緩的症狀。法官重判狠母入獄，但蘇女不停上訴，案件近日在最高法院審理，最高院駁回上訴、維持二審判決，重判3年6個月徒刑。

綜合台灣傳媒報道，涉案的蘇姓女子，5年前與黃姓男子拍拖並誕下兒子，她誕下兒子時年僅20歲。根據法庭的資料顯示，2015年12月，蘇女攜帶兒子回娘家，要求媽媽代為照顧，蘇女的母親發現外孫不時嘔吐且全身瘀青，帶去醫院就診，才發現他傷勢嚴重，甚至住入ICU。

院方檢查後，男嬰右側頂骨有明顯硬腦膜下出血，雙側視網膜也有出血，懷疑男嬰受到虐待，立即報警。經治療後，男嬰已無大礙，但診斷出有發展遲緩的症狀，。

蘇女在警戒下供稱，因為工作關係不方便餵哺母乳，她打算讓1歲3個月兒子戒掉母乳，並改吃奶粉及固體食物。兒子一時難以適應，拒絕進食奶粉而哭鬧，蘇女一怒之下用棍棒及皮帶虐打兒子。她還辯稱，自己原本是要打背部，但孩子閃躲不慎被打到後腦勺和頭部右側，自己並非故意虐兒。

案件三度開審，高雄當地法院一審時，蘇女被控殺人未遂，法官指1歲多的男嬰發育還未成熟，蘇女本應盡媽媽的責任盡心盡力照顧，但卻虐打兒子，導致孩子的頭部受傷，但考慮到蘇女有安排兒子給媽媽代為照顧，不是真心想殺害兒子，最後判處蘇女有期徒刑5年半。

蘇女認為一審判刑過重提出上訴，高院去年2月二審去，蘇女父親出庭作證，指外孫情況已進步很多，不但咬字清楚也會唱歌，幼兒園老師也稱男童與幼稚園的同學溝通已無障礙，因此認定難以影響健康，改判蘇女3年半有期徒刑。

蘇女仍不服向最高法院上訴，最高法院指男童傷後雖有發展遲緩現象但持續改善、未達重大不治或難治程度，日前維持二審見解，依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑3年6月定讞。

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責任編輯：王俊賢