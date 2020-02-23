【新冠肺炎】專機接鑽石公主號19人返台　華航機長26秒暖心廣播：持續飛行度過疫情

▲ 台方上周五晚（21日）派出華航航班將鑽石珍珠號船上未確診的台灣人接回。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散全球，當中停泊在橫濱的鑽石公主號郵輪更成為疫情重災區，確診人數至少有634宗，其中包括5名台灣人。台方上周五晚（21日）派出華航航班將船上未確診的19位台灣人和1位先前派遣的醫生接回，華航facebook翌日（26日）凌晨發布一段機長廣播，機長在片段指：「我們將持續飛行，與全世界一同度過疫情」，令不少網友感動，紛紛在片段下留言。

所有人須身穿防護衣搭機

華航CI7550班機上周五晚間從日本鑽石公主號上接回19位船上台人返回桃園機場，機上除了有鑽石公主號旅遊台人，還有一位台方先前派遣的醫生，另外則有4位空服員、2位機師、1位華航處長和3位護理人員。為落實防疫，班機飛行過程中所有人都必須穿著防護衣，並禁止走動和上廁所，對執勤的空服人員相當艱辛。

華航facebook翌日凌晨亦貼出一段名叫「We fly , we fight We will all be fine」影片，影片中說到「各位旅客您好，這是來自機長的廣播，我們預計會持續飛行，與全世界一起度過疫情，請您做好防疫工作，準備降落在美好的明天，中華航空感謝各位的搭乘。」

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機長廣播暖哭網民

機長語畢，畫面依序出現「We fly , we fight . We will all be fine.（我們飛行、我們抗疫，我們都會好好的）」影片全程僅26秒。帖文強調「困難時刻讓我們攜手努力，感謝所有防疫團隊，華航人的使命感，歡迎回家。」

不少台灣網民看完影片後紛紛感動留言，「謝謝你們的付出」、「機長廣播好感人，同時也謝謝您們」、「從這次的疫情，看出了台灣人的堅韌精神和人情味，台灣好棒」、「以曾經身為華航空服員為傲」、「飛航團隊高規格，7人全是高階/資深機組，全自願，讓人好感動」。

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責任編輯:王俊賢