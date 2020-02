【新冠肺炎】專機接鑽石公主號19人返台　華航機長26秒暖心廣播：持續飛行度過疫情

▲ 台方上周五晚(21日)派出華航航班將鑽石珍珠號船上未確診的台灣人接回。

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情擴散全球,當中停泊在橫濱的鑽石公主號郵輪更成為疫情重災區,確診人數至少有634宗,其中包括5名台灣人。台方上周五晚(21日)派出華航航班將船上未確診的19位台灣人和1位先前派遣的醫生接回,華航facebook翌日(26日)凌晨發布一段機長廣播,機長在片段指:「我們將持續飛行,與全世界一同度過疫情」,令不少網友感動,紛紛在片段下留言。

所有人須身穿防護衣搭機

華航CI7550班機上周五晚間從日本鑽石公主號上接回19位船上台人返回桃園機場,機上除了有鑽石公主號旅遊台人,還有一位台方先前派遣的醫生,另外則有4位空服員、2位機師、1位華航處長和3位護理人員。為落實防疫,班機飛行過程中所有人都必須穿著防護衣,並禁止走動和上廁所,對執勤的空服人員相當艱辛。

華航facebook翌日凌晨亦貼出一段名叫「We fly , we fight We will all be fine」影片,影片中說到「各位旅客您好,這是來自機長的廣播,我們預計會持續飛行,與全世界一起度過疫情,請您做好防疫工作,準備降落在美好的明天,中華航空感謝各位的搭乘。」

機長廣播暖哭網民

機長語畢,畫面依序出現「We fly , we fight . We will all be fine.(我們飛行、我們抗疫,我們都會好好的)」影片全程僅26秒。帖文強調「困難時刻讓我們攜手努力,感謝所有防疫團隊,華航人的使命感,歡迎回家。」

不少台灣網民看完影片後紛紛感動留言,「謝謝你們的付出」、「機長廣播好感人,同時也謝謝您們」、「從這次的疫情,看出了台灣人的堅韌精神和人情味,台灣好棒」、「以曾經身為華航空服員為傲」、「飛航團隊高規格,7人全是高階/資深機組,全自願,讓人好感動」。

