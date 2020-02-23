【新冠肺炎】中科院指武漢華南海鮮市場非病毒發源地　早在去年11月已人傳人

▲ 中科院指武漢華南海鮮市場非病毒發源地。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情去年底在內地爆發後，武漢市至今已封城多天。最近中國科學院公佈一項基因研究指出，武漢華南海鮮市場的新型冠狀病毒是從其它地方傳入，再在市場發生快速傳播並蔓延，而病毒可能在12月初，甚至早在11月下旬已開始人傳人。

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據中新社報道，中國科學院西雙版納熱帶植物園，聯合華南農業大學和北京腦科中心，收集了全球共享到GISAID EpiFluTM數據庫中覆蓋四大洲12個國家的93個新冠病毒樣本基因組數據（截至2月12日），發現新型冠狀病毒是從其它地方傳入，而非武漢華南海鮮市場。

華南海鮮市場非病毒發源地

在93個病毒樣本中，包含58種單倍型，其中H13和H38是比較「古老的」單倍型，通過一個中間載體（mv1，可能是祖先單倍型，也可能是來自中間宿主或零號病人）與蝙蝠冠狀病毒RaTG13關聯，並通過單倍型H3衍生出單倍型H1。

研究人員稱，與華南海鮮市場相關的患者樣品單倍型都是H1及其衍生單倍型H2、H8-H12，而一份武漢樣品單倍型H3與華南海鮮市場無關。因此可得知病毒是從其它地方傳入，再在華南海鮮市場快速傳播並蔓延。

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此外，根據患者發病時間記錄和種群擴張時間來推斷，亦印證華南海鮮市場不是病毒發源地的推論。

研究人員對H13和H38的病毒樣品追溯發現，分別來自深圳的患者（廣東首例）及美國首宗患者的旅行記錄，都顯示他們是在2019年12月底至2020年1月初在武漢被感染。而現有武漢樣本中，沒有檢測到H13和H38單倍型。

早在去年11月下旬已人傳人

研究亦指出，病毒在是2019年12月8日及1月6日曾發生過2次明顯種群擴張。而第一次明顯種群擴張的時間，暗示病毒可能在12月初，甚至11月下旬已開始人傳人，研究同時表明病毒基因組沒有發生重組事件。

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責任編輯：陳昊淋