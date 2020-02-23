【鑽石公主號】港府第三班包機今早抵港

▲ 由香港特別行政區政府安排接載「鑽石公主號」郵輪上的香港居民的第三班包機已於今日上午抵達香港。（政府新聞網提供）

由香港政府安排接載「鑽石公主號」郵輪上的香港居民的第三班包機已於當地時間今（23日）約凌晨一時五十五分離開東京，並於今晨6時10分抵達香港。

今日返港的共有5名港人，衞生署醫護人員在乘客落機前會向他們簡單講解檢疫安排及為他們量度體溫。他們抵港後會乘坐專車前往駿洋邨的檢疫中心接受14天檢疫觀察。

之前兩班包機合共接回188名香港居民返港，連同自行乘搭其他航班回港的20名人士，現時已入住駿洋邨的檢疫中心接受檢疫的「鑽石公主號」乘客共有208人。

截至2月22日，「鑽石公主號」乘客中共有634宗確診感染2019冠狀病毒病個案，其中68名為香港居民，他們正在當地的醫院就醫。

負責帶領今次撤離行動的入境處處長曾國衞、保安局副局長區志光和大部分特遣隊成員，包括保安局、入境處、衞生署和醫院管理局的人員，亦隨機返港。

有份參與今次撤離行動的衞生署高級醫生黃駿君說，衞生署最主要的任務是醫療上的支援，確保能將行動的風險減到最低，保障香港市民及參與行動的各個人員。

黃駿君說，截至昨日包機離開日本前，都未有已經確診的港人符合日本當局可出院的條件，但是隨着他們病情逐漸穩定，衞生署會跟進，根據他們的需要安排他們回港。

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責任編輯：洪芷晴