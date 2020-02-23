【齊心抗疫】劉德華唱作歌曲向醫護致敬 華仔：你的胸襟比天空更高
新冠肺炎（即武漢肺炎）持續，各界齊心抗疫，當中包括劉德華歌迷會「華仔天地」在日前捐贈3000個口罩予「香港復康聯盟」。另外，華仔也藉唱作《我知道》一曲，以表達對醫護人員無私奉獻的心聲。
事因劉德華近日在網上看到一張相片，當中寫「我不知道你是誰 但我知道你為了誰」而受到觸動，從而啓發將一首合唱歌《愛的橋樑》重新填上廣東詞，寫成名為《我知道》的廣東版。
【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結
【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書
劉德華在《我知道》憑歌寄意為一班在「疫」境中克盡己任、英勇奮戰的醫護人員打氣，並透過歌聲對他們作出無限敬意和支持。
劉德華歌迷會捐口罩贈社福機構，詳情請睇 http://bit.ly/2V9SdnA
華仔在《我知道》以歌詞表達對醫護人員無私奉獻的心聲，當中詞「從不 哼半聲的做 你的胸襟比天空更高 難關 更顯得驕傲 那種光輝應該找到 一雙手已疲累 你至今未停步」。
歌詞表達出一班不辭勞苦的醫護人員為市民何等的不計較付出，為他們鼓舞之餘，同時也表示大眾有這班盡責的醫護是大家的福氣。
《我知道》歌詞：
從不 哼半聲 的做 你的胸襟比天空更高
明知 痛苦的風暴
為你天光天黑禱告
人生 忐忑路 就算小心免不了跌倒
難關 更顯得驕傲
那種光輝應該找到
共我不是同生
你怎麼可做到
漆黑中的眼睛 等待清早
一雙手已疲累你至今未停步
濃濃情義我已知道
都知道
沒有計劃
來世 再可天荒地老
這刻中的結識 盼望得到
只想需要明日你過得比我好
同年同月今生今世 同老
星爺周星馳為前線醫護打氣，詳情請睇 http://bit.ly/2vVJmLK
撰文 : TOPick柴犬出動