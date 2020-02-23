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【齊心抗疫】劉德華唱作歌曲向醫護致敬　華仔：你的胸襟比天空更高

娛樂 11:51 2020/02/23

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向

劉德華唱作《我知道》向醫護人員致敬及打氣。

新冠肺炎（即武漢肺炎）持續，各界齊心抗疫，當中包括劉德華歌迷會「華仔天地」在日前捐贈3000個口罩予「香港復康聯盟」。另外，華仔也藉唱作《我知道》一曲，以表達對醫護人員無私奉獻的心聲。

事因劉德華近日在網上看到一張相片，當中寫「我不知道你是誰 但我知道你為了誰」而受到觸動，從而啓發將一首合唱歌《愛的橋樑》重新填上廣東詞，寫成名為《我知道》的廣東版。

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劉德華在《我知道》憑歌寄意為一班在「疫」境中克盡己任、英勇奮戰的醫護人員打氣，並透過歌聲對他們作出無限敬意和支持。

華仔天地歌迷會向「香港復康聯盟」捐贈口罩。（取自facebook）

劉德華歌迷會捐口罩贈社福機構，詳情請睇 http://bit.ly/2V9SdnA

華仔在《我知道》以歌詞表達對醫護人員無私奉獻的心聲，當中詞「從不 哼半聲的做 你的胸襟比天空更高  難關 更顯得驕傲 那種光輝應該找到  一雙手已疲累 你至今未停步」。

歌詞表達出一班不辭勞苦的醫護人員為市民何等的不計較付出，為他們鼓舞之餘，同時也表示大眾有這班盡責的醫護是大家的福氣。

《我知道》歌詞：

從不 哼半聲 的做 你的胸襟比天空更高
明知 痛苦的風暴
為你天光天黑禱告
人生 忐忑路  就算小心免不了跌倒
難關 更顯得驕傲
那種光輝應該找到

共我不是同生  
你怎麼可做到
漆黑中的眼睛 等待清早
一雙手已疲累你至今未停步
濃濃情義我已知道
都知道

沒有計劃 
來世 再可天荒地老
這刻中的結識 盼望得到
只想需要明日你過得比我好
同年同月今生今世 同老

星爺周星馳為前線醫護打氣，詳情請睇 http://bit.ly/2vVJmLK

撰文 : TOPick柴犬出動

娛樂人物職業 演員 劉德華 歌手 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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