【新冠肺炎】南韓確診人數急增至556宗　大邱市民恐慌一日掃光超市食物

▲ 南韓大邱市內人心惶惶，洶湧超市內搶購糧食、日用品。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續在多地蔓延，其中南韓確診人數在近數天內激增，當局宣布確診人數今日（23日）再增123宗，累計確診數字達556宗，更出現4宗死亡個案。其中南韓大邱市出現「超級傳播者」，有婦人因參加邪教組織「新天地教會」聚會而傳染逾百人，導致市內人心惶惶，洶湧往超市內搶購糧食、日用品，從市民拍得的照片可見，多個貨品架上的貨物被搶購一空。

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南韓新冠肺炎確診人數，連續3天單日新增過百宗，至今已累計達556宗病例。大邱市市長權泳臻更呼籲，250萬名市民不要外出，將大邱市列為傳染病特別管理區。

近數天來，有市民將市內情形拍下，發現街道人湮稀少，仿如空城，而超市更出現搶購潮，由米、牛奶、雞蛋、肉及拉麵等食品均被掃光，並有網民在社交網站上表示「大邱正處於囤糧階段」、「這場戰爭場面難以在其他地方見到」。

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由於網上曾傳出會有「封鎖大邱市」的決定，令市民更為惶恐。不過政府已澄清，並無封城考慮。

據知，南韓大邱市曾出現一名61歲「超級傳播者」因參加過邪教組織「新天地教會」聚會而傳染逾百人。有關「新天地教會」傳言不斷，南韓社交平台近日更傳出教會下暗令，要求教徒轉到其他教會繼續禮拜，恐增加傳播新冠肺炎病毒的危機。

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責任編輯：王俊賢