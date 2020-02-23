【疫情重挫】本港旅行社推超抵價團吸客　首爾5日遊團費最低只需399元起

▲ 首爾5日遊團費最低只需399元起。

新冠肺炎（武漢肺炎）自爆發以來，不少市民都留在家中避疫，出遊意欲大大減少，重創旅遊業。本港多間旅行社相繼推出「抗疫價」旅行團吸客，韓國團、曼谷團等團費更創下近年新低，例如縱橫遊的首爾5天團只需399元起，二人出發連稅2,600元有找。為了令旅客安心出發，旅行社更將旅遊保險「加碼」，將新冠肺炎納入醫療保險範圍，即使外遊期間染病或回港後才確診，也可獲醫療賠償。

TOPick翻查各間旅行社，低價旅行團主要是韓國團及泰國團。縱橫遊推出的「出走首爾」5天團，團費由399元起，行程主打「天空之橋秘景 ‧ 呼吸大自然空氣 ‧ 文青新地標 ‧ 首爾型格酒店 ‧ 明洞時尚購物樂 」，其中3月3日、3月5日顯示快將成團。399元團費乘坐香港快運航空出發，早機去晚機返，若兩個大人出發，團費連稅低至2,594元。至於團費699元，則乘坐國泰航空出發，而且是早機去晚機返。

機艙密閉空間存感染風險 醫生分享小朋友搭飛機5個必做防護【有片】

康泰旅行社及東瀛遊也推出888元韓國團吸客，東瀛遊主打「休閒、買不停、去 SHOPPING 5天超值之旅」，888元團費集中在3月底出發，網頁顯示部分日子已經成團，二位成人出發，扣除網上報團減50元的優惠，團費連稅是3,852元。

康泰旅行社的首爾、仁川5天團也低至888元，曼谷芭堤雅5天團的團費則低至999元，全部超抵旅行團報名即送價值260元的抗疫旅遊保險。

除了以超抵價招徠外，旅行社更推出抗疫安心措施，包括向團友每日派發一個口罩，以及提供涵蓋新冠肺炎的旅遊保險等，務求令到市民安心報團。

不過，南韓確診個案連日來急增，保險業界人士則提醒考慮報團的旅客要留意保險條款，是否包括旅遊目的地是否已列為疫區，以及索償條款。

用酒精搓手液皮膚愈搓愈乾 醫生教9招防主婦手及慢性濕疹

【機艙避炎】《國家地理雜誌》拆解飛機最安全位置 研究：空姐染病平均傳染4.6名乘客

責任編輯：陳迦善