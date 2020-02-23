  • 25°C
香港時間 : 2020225日 (週二) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【法證先鋒IV】李施嬅坐飛機狂抹座位　同機搭客自建「隔離營」防疫

娛樂 12:53 2020/02/23

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向

新冠肺炎肆虐，李施嬅坐長途機往加拿大做足防疫措施。

新冠肺炎（即武漢肺炎）持續，市民減少出門留在家中，更莫說要乘飛機外遊。不過，部份人因為工作關係仍然要出埠，始終不可避免要坐飛機。比如早前郭少芸要前往吉隆坡，於是穿上便利雨衣及戴口罩、眼罩、膠手套、浴帽等才上機。

至於新劇《法證先鋒IV》正在熱播的李施嬅，在日前就飛機往多倫多拍攝她主演的加拿大電視劇《Blood and Water》第3季。

李施嬅上機前已表示帶備搓手液、空氣淨化機及帽上機，並稱在往加拿大的10多小時機程會提高會警覺：「在機上會盡量多洗手，順道不吃東西當減肥，一覺睡10多個小時。」

郭少芸自製防疫六寶上機，詳情請睇 http://bit.ly/2HiUHYL

李施嬅搭機做足防疫準備。（取自李施嬅IG）

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

李施嬅清潔機上座位

施嬅亦在個人IG上載自己在機上情況的照片及短片。相中的她用消毒紙巾抹座位附近的設置。並寫：「近常常打掃。🧹 希望回來的時候疫情會告一段落。」

可是在同機上，施嬅未算是最做足功夫防疫的搭客，她在香港時間的昨天（2月22日）深晚，於個人IG story上載兩長相片，相中所見有同機艙有一位乘客將膠袋黐起做成「帳篷」，覆蓋住他的座位，成為一個自我隔離的小小保護空間。

李施嬅上載同機客的「自我隔離」照。（2防疫行為，並（取自李施嬅IG）

令施嬅不禁寫道，以為自己用消毒紙巾猛抹座位已很偏執、太多疑，直到見到呢位乘客才知一山還有一山高。

另外，施嬅就該乘客的「自我隔離措施」問網民：「咁樣做係咪真係唔同啲？」

《法證先鋒IV》東張女神利穎怡揭Dr Man胞姊身份之謎，詳情請睇 http://bit.ly/32ksB94

林子超《法證先鋒IV》演剖白弒父戲獲激讚，詳情請睇 http://bit.ly/3bLPtma　

撰文 : TOPick柴犬出動

娛樂人物職業 法證先鋒 李施嬅 演員 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 郭少芸

最高瀏覽

【香港口罩】香港口罩工廠即將面世　Mask Factory：明日3時開始會員登記
15:47 2020/02/24
【香港口罩】香港口罩工廠即將面世　Mask Factory：明日3時開始會員登記
【齊心抗疫】香港寬頻派糖豁免寬頻電話及IDD月費　涉90萬家庭及公司受惠【附登記連結】
17:30 2020/02/24
【齊心抗疫】香港寬頻派糖豁免寬頻電話及IDD月費　涉90萬家庭及公司受惠【附登記連結】
【新冠肺炎】韓國確診病例增至763宗　61歲 「毒后」被揭曾去大型汗蒸幕
14:27 2020/02/24
【新冠肺炎】韓國確診病例增至763宗　61歲 「毒后」被揭曾去大型汗蒸幕