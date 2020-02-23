【法證先鋒IV】李施嬅坐飛機狂抹座位 同機搭客自建「隔離營」防疫
新冠肺炎（即武漢肺炎）持續，市民減少出門留在家中，更莫說要乘飛機外遊。不過，部份人因為工作關係仍然要出埠，始終不可避免要坐飛機。比如早前郭少芸要前往吉隆坡，於是穿上便利雨衣及戴口罩、眼罩、膠手套、浴帽等才上機。
至於新劇《法證先鋒IV》正在熱播的李施嬅，在日前就飛機往多倫多拍攝她主演的加拿大電視劇《Blood and Water》第3季。
李施嬅上機前已表示帶備搓手液、空氣淨化機及帽上機，並稱在往加拿大的10多小時機程會提高會警覺：「在機上會盡量多洗手，順道不吃東西當減肥，一覺睡10多個小時。」
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李施嬅清潔機上座位
施嬅亦在個人IG上載自己在機上情況的照片及短片。相中的她用消毒紙巾抹座位附近的設置。並寫：「近常常打掃。🧹 希望回來的時候疫情會告一段落。」
可是在同機上，施嬅未算是最做足功夫防疫的搭客，她在香港時間的昨天（2月22日）深晚，於個人IG story上載兩長相片，相中所見有同機艙有一位乘客將膠袋黐起做成「帳篷」，覆蓋住他的座位，成為一個自我隔離的小小保護空間。
令施嬅不禁寫道，以為自己用消毒紙巾猛抹座位已很偏執、太多疑，直到見到呢位乘客才知一山還有一山高。
另外，施嬅就該乘客的「自我隔離措施」問網民：「咁樣做係咪真係唔同啲？」
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撰文 : TOPick柴犬出動