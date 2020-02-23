【新冠肺炎】網購口罩退款入錯陌生人戶口　港女冒昧索回退款：遇到正直高質香港人

▲ 有女網民早前想向賣家索回網購口罩的退款時，卻誤把自己的電話號碼傳錯予賣家，令退款退錯了給另一位陌生人，之後的發展令她大嘆「人間有愛」。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，口罩供應亦見緊張。有女網民早前想向賣家索回網購口罩的退款時，卻誤把自己的電話號碼傳錯予賣家，令退款退錯了給另一位陌生人。自知理虧的她，冒昧致電該名陌生人希望可索回退款時，對方的反應卻讓她始料未及，令她感到人間有愛。

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對方爽快退款

有女網民日前在facebook群組「北角人北角事」發帖指，自己早前網購的一批口罩因被海關扣起，所以決定不再等貨，向賣家要求退款。然而當賣家把款項退回後，女網民才發現自己打錯了自己的電話號碼，賣家因此把退款退回給一個陌生人。

女網民承認事件「完全是自己的錯，不能抵賴」，於是硬着頭皮向那名陌生人傳訊息說明原委，希望對方可以把退款退回。沒想到對方立即爽快回覆，並隨即把款項退回，並輕描淡寫指：

都不是我的錢，你收回就好！

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對方稱口罩有多可轉讓 女網民感窩心

對方的言行更讓女網民大呼「人間有愛...竟然遇到一個正直高質的香港人」。正當她以為事件告一段落之際，沒想到對方其後更主動問到他自己本身口罩有多，有需要可作轉讓，女網民當時只感到無比溫暖，她指：

怎想到在現在的情況下，一個陌生人會向你伸出援手，給你一個而家有錢都未必買到的口罩？

她坦言，雖然在其他人眼中這只是一件無聊小事，但在這個亂世中，「很多人正在吃人血饅頭」，但能夠在國難當前仍然見到人性光輝，呼籲「香港人不要絕望」！

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責任編輯:王俊賢