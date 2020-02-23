【因禍得福】韓馬利大病重生自我反思　慚愧忽略老公30年：現萬事以老公為先

▲ 韓馬利感恩有一場大病，令她有機會反思人生。

韓馬利昨日（2月22日）上商業一台的《1圈圈 星光背後》任嘉賓，接受主持人梁泰來訪問。人稱Mary姐的韓馬利在去年8月底自爆曾彌患腦膜炎一度於醫院昏迷一星期。幸好最終完全康復後，而且更獲丈夫杜燕歌悉心照顧。

韓馬利在節目中表示因一場大病，才醒覺到丈夫杜燕歌對她的愛，也由此令Mary姐感到悔疚：「之前常以工作及朋友先行，甚至丈夫病了，我也趕著去上班。大病後，我們坦誠談了很多，老公指自己像本放在我牀頭30年沒看過的書，很想我細看，他曾經很難過，我真的很內疚。」

因此，她表示反而很感恩有這場病：「這讓我醒覺可以改變去彌補，現在我萬事以老公為先！」

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▲ 韓馬利上《1圈圈 星光背後》任嘉賓。

韓馬利年青時事業心不強

韓馬利共有三段婚姻，1975跟首任丈夫陳波比的夫妻關係只係維持了兩年，到1981年跟馮峰兒子馮吉隆再婚，第二段婚姻亦於1987年告終。之後，她1989年透過信仰認識第三任丈夫杜燕歌，才找著細長流的人生伴侶。

Mary姐在1970年麗的舞蹈員入行，在1974年轉投無線，曾在《陸小鳳》、《名劍風流》擔任女主角。不過她在節目中自認入行時事業心不強，多次被感情拖累事業。

▲ 韓馬利患大病後，與丈夫杜燕歌更加恩愛。（取自微博）

她更詳述兩次離婚的原因，她認為自己對首任丈夫有虧欠：「第一任丈夫其實很好，只因我太年輕結婚，嬲他及其家人竟然相信外間傳我跟何守信的緋聞。」

至於第二任丈夫，卻被她發現有第三者，韓馬利當時更一度自殺，最終因信仰令她走出人生谷底：「我覺得自尊全無選擇過結束生命，那時TVB給我佷多機會，因為我表現不好又請假，自然沒有人再用你。最後，我最感激鄭明明，是她鍥而不捨找我去藝人之家，重拾信仰，再間接讓我認識現在的老公。」

韓馬利感激丈夫無微不至照顧助康復，詳情請睇 http://bit.ly/3a152EZ