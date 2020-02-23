【對抗肺炎】食蔬果有助增強抵抗力　美國環保組織15種最少農藥蔬果購買指引

▲ 營養師李杏榆近日分享了EWG 2019年公佈的最受污染及最潔淨蔬果名單，提醒市民如何揀選健康蔬果進食，值得參考。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續下，全城陷入抗疫熱潮，除了口罩及消毒用品等配備外，日常生活也可以透過均衡飲食，攝取足夠營養素強健體魄，增強對抗冠狀病毒的免疫力。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie），近日就分享了美國環保工作組織（Environmental Working Group，簡稱EWG）2019年公佈的名單，提醒市民如何揀選健康蔬果進食，值得參考。

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全民抗疫，多進食新鮮蔬果和蛋白質類食物有助提升免疫力，不過選擇蔬果是否越貴越好？Annie表示，「有機好，但貴」是很多人對有機食物的看法，特別是有機蔬菜生果，沒有準則，不同商戶的價錢差距可以很大，由於未必每個家庭都能夠負擔有機食物的價錢，但市民可以相對較少農藥和化學物的食物。

美國環境工作組織（EWG）自2004年起每年會發表選購指引，EWG 會從超過3.5萬個食物樣本，化驗最常食到的27種蔬菜生果的「潔淨」程度，包括其殘餘的農藥和化學物成份。

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9成羽衣甘藍樣本含兩種或以上殺蟲劑

Annie表示，報告分成兩部份：最受污染的12種和相對最潔淨的15種蔬果。上年（2019）的報告中，12種最受污染的蔬果分別為：

1. 士多啤梨

2. 菠菜

3. 羽衣甘藍

4. 桃駁李（Nectarines）

5. 蘋果

6. 提子

7. 桃（Peach）

8. 車厘子

9. 梨

10. 番茄

11. 西芹

12. 薯仔

值得需要留意的是，近年超級食物新星羽衣甘藍，竟然名列前茅，排最污染食品第三位。報告指出，超過9成羽衣甘藍檢測樣本當中含有超過兩種或以上的殺蟲劑，其中一款更含有18款不同的農藥在內。其中一款檢測到的內容農藥，更是含有致癌成份的DCPA。

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粟米和牛油果只有1%殘餘農藥

除此之外，報告亦提及超過9成的士多啤梨，蘋果，車厘子，菠菜，桃等化驗樣本都含有超過兩種或以上的殘餘農藥。而相對，15種較潔淨的蔬果為：

1. 牛油果

2. 粟米

3. 菠蘿

4. 甜豆（Sweet peas）

5. 洋蔥

6. 木瓜

7. 茄子

8. 露荀

9. 奇異果

10. 椰菜

11. 椰菜花

12. 哈密瓜

13. 西蘭花

14. 菇

15. 蜜瓜

粟米和牛油果的樣本，只有1%發現有殘餘農藥，超過80%的菠蘿、木瓜、露荀、洋蔥和椰菜都不含殘餘農藥。

Annie也補充，以上只是美國農業部的研究，和香港本地蔬果的成份略有差異，只能作為參考。不過皮薄、又甜又多汁的生果，通常會較多殘餘農藥，建議最好是買有機或避免進食過量。至於蔬菜如羽衣甘藍，除非買有機，否則建議快炒，不要生吃當沙律啦。

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責任編輯：陳昊淋