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市建局倡政府供地建屋作為市區更新項目調遷單位　減市建局現金流負擔

社會 13:27 2020/02/23

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向

（經濟日報資料圖片）

港府去年於《施政報告》提出要求市建局於重建項目，提供更多「首置上車盤」及資助出售房屋單位。市建局行政總韋志成指，將向政府建議長遠首置計劃，擬於未來5年撥出業務項目，增「首置」房屋供應，料涉及約1400個單位。

市建局行政總韋志成今日(23日)發表網誌回應施政報告建議，提及要長遠及持續提供「首置」房屋，或由政府直接向市建局提供土地興建房屋，作為市區更新項目的調遷單位，認為可大大減輕市建局以高於「七年樓齡」市價收購舊區物業，對現金流造成的沉重財務負擔，亦可從重建項目收入，撥出額外資源興建「首置」房屋。

他以「煥然懿居」為例，每平方呎建築成本為4500元，九龍區舊樓收購成本則要1.8萬元，足以於政府提供土地上興建4平方呎的新住宅面積，顯示方案較符合成本效益。

韋志成解釋，市建局現有約470億元淨資產，當中逾7成屬「不動產」，流動資金僅約110億元，未來5年業務綱領計劃中，有21個項目正在或準備收購，預計總收購成本達1000億元；市建局財政在3至4年後，將有流動資金短缺情況，料需向外融資740億元。

他稱，當機構債務總額超出資產淨值時，或會出現資不抵債情況，即使政府願意為「首置」項目提供擔保，但借貸越多，利息成本和涉及的風險亦增加，將為市建局帶來極高的財務風險，要長遠和持續提供「首置」房屋，非單靠錢可以辦到，亦非單依賴重建項目來提供。

市建局將向政府建議於未來五年的業務計劃內研究撥出項目，增加「首置」房屋供應，及評估對市建局財務安排影響，市建局已從未來5年可發售樓花項目中，挑選兩個研究以「首置」形式發售，涉及約1400個單位。

責任編輯：陳正怡

市建局 市建局 煥然懿居

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