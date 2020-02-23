商經局：本地口罩生產資助計劃沒有設定以3元包銷一個口罩

▲ （經濟日報資料圖片）

政府成立的防疫抗疫基金約汲及300億元，當中有15億元用作支援本地口罩生產。商務及經濟發展局發言人表示，本地口罩生產資助計劃下，並沒有設定以3元包銷一個口罩，指這個價錢只是假設，用作估算包銷口罩所需的財政承擔，以向立法會申請撥款。

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商經局發言人今日（23日）表示，計劃並無設定以3元包銷一個口罩，其價錢只是一個假設，用作估算整項計劃下包銷口罩所需要的財政承擔額，以向立法會申請撥款。而港府和香港生產力促進局正研究，為包銷口罩釐訂一個合理價格，當中會考慮原材料成本及廠房租金等，稍後將公布釐訂口罩價格的方程式，並不排除因應生產成本的變化而於一年的包銷期內釐訂不同時段的包銷價。

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發言人稱，合資格獲得政府資助的生產線，必須符合多項嚴謹條件，包括具備無塵車間的廠房、具備可每月最少生產50萬個口罩的生產機器和原材料、生產的口罩至少達到美國材料和試驗協會第一級標準（ASTM Level 1），以及廠房獲得ISO 13485認證。

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發言人繼指，每條生產線可獲最高300萬元資助，同一廠房每條額外生產線可獲最高200萬元資助，只是資助上限，並非劃一資助額，每條生產線的實際資助金額主要視乎產量而定，產量越高，資助越多。政府歡迎所有有意在港設立口罩生產線的機構申請計劃，強調會以公開、公平、透明的原則，嚴謹審核每宗申請。

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責任編輯：郭詩詩