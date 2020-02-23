七旬婆婆果皮墊口罩用足多天　社協指劏房戶環境較學校差促政府復課派錢

▲ 社協幹事施麗珊（右）指，抗疫基金低收入家庭及學生資助津貼太低，冀政府能每人派錢一萬元。（程志遠攝）

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情令基層家庭負擔百上加斤，社區組織協會今（23日）聯同多個基層家庭見記者，社協指本月訪問近400個基層家庭，發現逾7成因沒有口罩而未能外出、子女在家上學現學習問題、感到焦慮等，更有多名基層千方百計重用口罩，如用果皮紙巾隔口罩，漂白水洗口罩等。

社協本月訪問397名居民，當中6成住籠屋、板房、劏房，及4成住公屋，結果發現近7成人稱沒有能力購買防疫物品，逾7成因沒有口罩而未能外出、子女在家上學現學習問題、感到焦慮，逾半要省食用、未能加強家居清潔、開工不足等。而在過去一個月在防疫物品平均開支為863元。

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86歲莫婆婆透露，曾在九龍灣由凌晨4時排隊至下午3時，成功購入一盒80元50個不獨立包裝的口罩，但認為口罩劣質，回家後更腳抽筋。70歲劉婆婆則擔心缺口罩，而要在口罩外側加一塊布，內側加果皮以隔口水作重用多天。

▲ 70歲劉婆婆則擔心缺口罩，而要在口罩外側加一塊布，內側加果皮以隔口水作重用多天。（程志遠攝）

68歲梁女士又指，曾排隊兩小時購買口罩，但因人多至不停打噴嚏而放棄，「驚無病都變有病」，最後要將一個口罩重用一星期，「用漂白水洗完再曬太陽」，希望政府成立一個部門統籌物資，「口罩現時是天價，基層負擔不起。」

而徐太所居住的劏房只有120呎，屬廚房廁所合一，透露有日廁所長期傳惡臭，「只好倒漂白水焗20分鐘」，擔心會令家人染病，每日清潔3至4次廁所。居住劏房的林女士發言其間一度哽咽，指一家四口自一月起，全家已無收入，更面臨業主要加租 ，只能投靠親友，「一月到現在無一晚瞓得好。」

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▲ 社協稱基層居住環境比學校惡劣，部分家庭家中更缺電腦，冀政府盡快復課。（程志遠攝）

社協兒童權利關注會主席黃澤明指，基層居住環境比學校惡劣，部分家庭家中更缺電腦，冀政府盡快復課。

社協幹事施麗珊則指，防疫抗疫基金中低收入家庭獲5000元津貼，及學生資助津貼增至3500元均屬太低，冀政府能每人派錢1萬元。

感染及傳染病科醫生曾祈殷向TOPick記者表示，外科口罩只能使用四至六小時，強調不應清洗或蒸煮外科口罩，重申外科口罩不能重用，加墊物料在外科口罩內，最多也只能延長使用至約八小時，「無可奈何要重用，也寧可使用可洗的布或綿質口罩」，但希望地區人士可多派發口罩予長者或有需要人士。

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記者：鄧凱文