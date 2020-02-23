【新冠肺炎】民建聯接逾140宗滯留內地港人求助　滯留湖北孕婦錯過產檢盼盡快回港

▲ 民建聯指接獲148宗內地港人求助，當中4宗涉及孕婦，促港府「特事特辦」，盡快協助有需要港人回港。（陳永康攝）

新冠肺炎疫情未緩和，內地湖北省封省一個月，目前仍有約2,500 名港人滯留當地。民建聯收到超過140宗滯留內地的港人求助，過半來自湖北省，有孕婦因滯留湖北省而錯過產檢，亦與家人用盡手上現金，出現憂慮情緒，盼港府盡快安排他們回港；亦有港人指，嬰兒所需的奶粉所剩無幾，冀港府支援。

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民建聯主席李慧琼表示，截至昨日（22日），民建聯共接獲148宗內地港人求肋個案，當中76宗來自湖北省，72宗屬非湖北省個案，主要來自廣東及福建省。她說，求助個案中涉及藥物支援的佔55宗，68宗個案則希望可盡快從湖北省回港，民建聯已將個案分批轉交政制及內地事務局跟進，並要求中聯辦提供協助。

▲ 民建聯今日（23日）在大圍向市民派發漂白水。（陳永康攝）

民建聯立法會議員葛珮帆指，有4宗求助個案涉及孕婦，她們分別懷胎5.5個月至7個月，由於未能回港產檢，加上擔心在當地分娩有感染風險，希望盡快回港。葛珮帆引述其中一名姓金的求助港人稱，與雙親及兩名分別6歲和3歲的子女目前身處湖北黃石市，手上現金已耗盡，糧食及防疫物資亦出現短缺，而現年34歲、懷孕5.5月的太太因未能返港而錯過了產檢，心情緊張及感到非常憂慮。

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葛珮帆指，其餘3名求助孕婦現時的心情及面對的處境亦大同小異，其中一名懷孕半年的候女士更以「好焦慮、好擔心」來形容自己目前面對的處境，希望可盡快回港進行產檢；另有港人家庭因10月大嬰兒所需的奶粉「得番少少」，希望政府可運送奶粉及日用品到當地補給。

李慧琼續稱，有部分滯留內地的求助港人缺乏防疫物資及證件有逾期等，已透過人大和政協委員向中央提案，要求港府「特事特辦」，考慮以包機等形式，盡快安排讓有需要港人回港，尤其孕婦。惟她引述當局回覆指，由於目前身處內地的港人分佈不同地方，接載他們返港的最大困難，在於如何將有關人士集合在一起登機回港。

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記者：陳曉瑩