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【新冠肺炎】男子接觸確診患者27日後才發病　專家：潛伏時間長的典型個案

健康 17:27 2020/02/23

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湖北神農架日前新增的一宗確診案例顯示，該名男患者被專家認為其潛伏期長達27日。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未息，僅僅内地的確診數字已突破7.6萬宗。湖北神農架上周五（21日）新增一宗確診案例，該名70歲的男患者的潛伏期更長達27日，專家認為是其潛伏期長的典型個案。

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湖北神農架林區在連續16天沒有新增確診個案後，上周五新增一宗病例。據當地政府公布，該名70歲的男患者上月曾與子女到訪湖北鄂州，並曾經與他後來被確診的妹妹同住3日，然後於1月24日返回神農架林區，期間未有和其他人進行密切接觸。

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男患者其後於2月19日晚上出現發燒，身體乏力等症狀，翌日到林區人民醫院就診，後經檢查呈陽性。患者有高血壓，腦梗等疾病，曾動過2次手術，一直有服藥治療。

負責治療的專家認為，男患者從鄂州返回至2月19日發病，長達27天時間，屬於較長潛伏期的典型個案。至於當時與男患者一同回神農架林區的家人目前身體均無異常，檢測結果呈陰性，正接受隔離醫學觀察。

【新冠肺炎】男子照顧武漢返鄉外父94日後確診 河南列不尋常個案：傳染源不明

責任編輯:羅嘉欣

環境衛生 健康問題 新冠肺炎 疫情 武漢 肺炎 武漢肺炎

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