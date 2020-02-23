【CEO女神】黎姿為老員工辦歡送會　好老闆不忘感激僱員多年默默貢獻

▲ 黎姿是位體貼的好老闆。

黎姿（現名馬黎珈而）退出娛樂圈後，將時間投入家庭和弟弟黎嬰的醫學美容生意，貴為上市公司CEO的黎姿卻沒有架子。她的醫學美容店有位叫Nancy的員工退休，身為老闆的黎姿十分貼心為退休員工搞歡送會，並向Nancy送上鮮花、壽包及蛋糕，十分溫馨。

在昨日（2月22日），黎姿於個人facebook發文表揚員工一直的付出：「離別的日子總是既不捨又開心的…不捨的是，妳為我們這個大家庭的整潔、健康，所付出的辛勞；和這些年共處的愉快時光；開心的是，妳即將要迎來舒心寫意的退休生活，終於可以好好休息，與家人享受天倫之樂。」

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▲ 黎姿為退休員工辦歡送會。（取自黎姿IG）

黎姿感激員工辛勞付出

黎姿續稱，衷心感謝這位員工服務其公司十幾年，而且在近日的疫情期間，更有賴對方的清潔，稱：「尤其在疫情時期，更是加倍地為我們清潔、防護，令店裡的每位員工和顧客都增添了一份安心。」

最後黎姿向對方送上祝福稱：「祝願妳未來的日子，每一日都健康快樂！也希望每位長者，都能平安快樂、健康安泰！」

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▲ 黎姿無懼素顏示人。（取自黎姿IG）

黎姿素顏示人

此外，黎姿在今天（2月23日）上載素顏照，只見現年48歲的她仍然明豔照人，不愧是凍齡美魔女，她寫：「機卸下妝容，讓皮膚也來透透氣🌿做個深呼吸，補充陽光帶來的維他命D。又是元氣滿滿的一天。」

其實她在日前曾亦分享指，經營養師推薦而吃紫番薯：「相比黃番薯，它的升糖指數更低，抗氧化美白功能更好。」不知她的凍齡，是否就是因為有吃紫番薯？

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