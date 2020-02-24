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【齊心抗疫】銅鑼灣中醫館今起義診　贈500劑湯飲加強抵抗力

健康 00:01 2020/02/24

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向

「抗疫一方」用上藥性平和的15種尋常中藥，包括陳皮（上左）、藿香（上中）、甘草（上右）、萊菔子（下左）、葛根（下中）及金銀花（下右），僅少數如孕婦、蠶頭症患者不適用。（姚沛鏞攝）

上醫治未病，銅鑼灣新開幕的中醫所天大館，今天起一連五日義診，免費派發共500份專為新冠肺炎（武漢肺炎）研發的藥方，助港人增強抵抗力。

天大藥業（00455）名下天大館的「抗疫一方」，包含15味性質平和的藥材，如金銀花、藿香、葛根、萊菔子、甘草及陳皮，由國家藥典委員會中藥組組長周超凡等5名專家牽頭，應新冠肺炎病例研製，配合典籍藥方及華南天氣調製而成，號稱適宜廣大人群日常服用。

駐館中醫將應每名求診市民體質調整劑量，每天派發100份藥包或顆粒沖劑，助扶正健脾、理氣和中及清理濕熱，兼送上3個醫用口罩。市民可經WhatsaApp號碼6996 6613，或網址www.tdmall.com預約，名額先到先得，但有機會按需求增派。

恒隆中心天大館是繼去年珠海後集團的第二店，館方之前已於珠海派發了上千劑抗疫藥方。天大藥業董事長方文權稱，今次義診是希望竭力幫忙對抗疫情，下月前來問診的客人皆可獲10個口罩。他稱，天大醫館信奉中病即止，不會像部分同業般﹐為賣藥賺錢濫開藥單，未來積極在港開設更多門店。

撰文 : 姚沛鏞

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