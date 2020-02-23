【換肺續命】24歲女生急求屍肺續命　男友病床前持戒指打氣：約定你

▲ 犖晴的男友在網上公開2人相識相戀經過，更對病危的女友展示戒指，希望為她打氣。

瑪麗醫院24歲女病人吳犖晴，因患再生障礙性貧血（再生不良性貧血），引致血液內的紅血球、白血球及血小板的數量偏低，去年10月接受骨髓移植，出現罕見併發症引致肺部全失，急求雙肺移植。犖晴的男友在網上公開二人相識相戀經過，坦言在拍拖前已知道犖晴病情，一直攜手一起面對，而他更對病危的女友展示戒指，希望為她打氣。

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犖晴男友在Facebook發文，公開他們二人相識相戀的經過，又展示一張相片，照片中可見他對著躺在病床的犖晴展示戒指：

幾年前，有個男仔識左個女仔，個男仔識個女仔個陣，已經知個女仔有病，要搵人捐骨髓。佢地一齊左、一齊面對，等人捐骨髓嘅一日，等左好耐，終於等到個女仔做左手術，可以雨過天青。點知好景不常，出現左排斥反應，個女仔有肺積水情形，時日無多，她只有24歲啊。

現時肺功能是0%

吳犖晴在中學時確診患有再生障礙性貧血，屬於不常見的血液病，但此症成因不明，會引致血液內的紅血球、白血球及血小板的數量偏低，需定期輸血。犖晴一直情況穩定，至2011年情況開始轉差，會出現氣喘。

醫生安排親友接受造血幹細胞移植（即骨髓移植），惟她的哥哥及姐姐的人類白細胞抗原（HLA）都不適合；直至2019年10月找到一名內地人適合捐出造血幹細胞，成功移植後，犖晴白血球及血小板回復正常水平，可出院活動。

未料好景不常，犖晴在2019年12月底突然出現嚴重氣促，亦發現心臟及肺部有積水，即使抽出積水後情況不理想，氣喘反而更為嚴重，其後接受詳細的身體檢查，在今年2月初出現肺高壓的情況，即是肺壓力指數高，引致呼吸有問題，醫生再仔細研究後，發現犖晴有肺部小靜脈阻塞的情況。

犖晴目前入住深切治療部，但病情反覆不定，現時肺功能是0%，需倚靠人工肺維持生命，上周更差點出現心臟停頓。

負責犖晴治療的瑪麗醫院心胸外科顧問醫生何嘉麗表示，如要延續犖晴的生命，換肺是唯一希望，現於O+血型等候肺移植病人輪候名單中排第一。

何嘉麗呼籲，腦幹死亡但肺功能正常、血型O+、身高大約1.67米及體重介乎40至45公斤的器官捐贈登記者作出捐贈。她坦言，病人每一秒鐘都有生命危險：

究竟她可以維持多久呢？坦白說如果我拔掉心肺機，病人的性命就會終結了，所以她情況非常危急。

責任編輯：羅嘉欣