【新冠肺炎】29歲抗疫女醫生感染離世 醫生丈夫難捨愛妻：不知怎向2歲兒子解釋

▲ 抗疫女醫生感染離世，年僅29歲。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情依然嚴峻，再有抗疫前綫的醫護人員犧牲。湖北武漢市蔡甸區人民醫院消化內科女醫生夏思思，因感染新冠肺炎，經搶救無效於殉職，年僅29歲。夏思思是家中獨生女兒，他的爸爸在網上發文悼念女兒，希望女兒一路好走，在天堂快快樂樂的，令人聞者心酸。

綜合内地傳媒報道，今年29歲的夏思思是家中獨生女兒，她已經出嫁並有一名2歲的兒子。夏思思所在的專科部門一名病人在1月15日突然病情加重，肺部CT發現異常，夏思思當天剛下夜班，交接班後準備回家，臨時接到任務，便通知丈夫改變行程，折回醫院參與救治，協調專家會診、檢查。隨後幾天，夏思思擔心病人病情，主動留在病房照顧。

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雖然做好防護措施，但夏思思在1月19日開始出現發燒、咳嗽等症狀，2月7日病情惡化，醫院緊急將其送往武漢大學中南醫院救治。直至2月23日上午6時30分，經救治無效在武漢大學中南醫院去世。

夏思思的丈夫是武漢市普愛醫院骨科醫生吳石磊，兩人在大學時因同樣讀醫而認識，經歷了很多挫折才走在一起。吳石磊在接受傳媒訪問時語帶哽咽：

她沒留下一句話，突然就走了。

妻子住院期間，全家人瞞著年僅2歲的兒子，騙她媽媽在上班。吳石磊說，只要電話響起，兒子就要搶來喊媽媽，如今妻子離開，他至今還不知道如何向孩子解釋。

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夏思思也是家中的獨生女兒，她離世後，父親也悲痛不已，他在朋友圈寫下一段話，字字催淚：

親愛的女兒思思，今天凌晨六點五十分，你的年齡永遠定格在29歲9個月零20天，永遠離開你2歲多的可愛的兒子、你心愛的丈夫、永遠愛你的父母和你的親人，還有你熱愛的醫學事業和信賴你的病人。寶貝女兒，你一路走好，在天堂裏快快樂樂的。親愛的女兒，我們會永遠愛你、永遠想你的! ——永遠愛你父親 2020.2.23

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責任編輯：陳迦善