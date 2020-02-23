【口罩供應】樂善堂免費派5萬口罩予基層及長期病患者　明日起一連5日網上登記

▲ 九龍樂善堂將免費派5萬口罩予基層及長期病患者。（圖片由九龍樂善堂提供）

九龍樂善堂（下稱：樂善堂）早前成立「樂善堂口罩銀行」，獲各界不少善心人士捐贈外科口罩及防疫物資。樂善堂表示，明日（24日）起於社交平台「九龍樂善堂 - 樂善防疫情報站」專頁，提供連續5日公開網上登記，向基層及長期病患者免費派發5萬個口罩，每位成功申請者可獲一包、共10個的口罩。

樂善堂指，由於物資有限，口罩將於首輪分發予九龍城區、油尖旺區及黃大仙區基層家庭，包括領取在職家庭津貼、全額書簿津貼、交通津貼、綜援、居於劏房之家庭及長期病患者。

口罩會採取限時網上登記及隨機抽籤的形式派出，每位成功申請者可獲一包﹑共10個口罩。

網上登記日子及時段：

24/2/2020（一）對象：九龍城區基層家庭及人士（1,000包）

25/2/2020（二）對象：油尖旺區基層家庭及人士（1,000包）

26/2/2020（三）對象：黃大仙區基層家庭及人士（1,000包）

27/2/2020（四）對象：九龍城區長期病患人士（700包）

28/2/2020（五）對象：油尖旺及黃大仙區長期病患人士（1,300包）

*指定時段：上午10時至晚上10時

「九龍樂善堂-樂善防疫情報站」專頁：

▲ 每位成功申請者可獲一包、共10個的口罩。 （圖片由九龍樂善堂提供）