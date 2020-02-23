【新冠肺炎】逾600港人滯留湖北　工聯會促設高鐵專列或包機回港

▲ 圖說：工聯會稱已接獲逾600名滯留湖北港人求助，促請政府盡快派包機或高鐵專列接走他們。（林洋攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，滯留於重災區湖北省的港人歸家無期。工聯會稱截至今日（23日）已收到逾600宗滯留湖北港人求助，包括長期病患者、孕婦、嬰兒及兒童等，部分求助人面臨經濟困難，亦有人急需藥物及回港覆診。該會稱已與湖北相關部門聯絡，希望能解決當地港人物資的需要，並要求政府利用高鐵專列或包機等方式接走滯留者。

立法會議員陸頌雄表示，工聯會截至今午已接獲607宗求助個案，各人分佈於湖北省不同地區，年齡介乎2個月至86歲，其中50宗個案較緊急，包括5名已懷孕3至7個月的孕婦，以及21名長期病患者等。他稱求助個案中近50人有藥物及覆診需要，會方已將欠缺藥物的個案轉介至政制及內地事務局，透過衞生署及香港駐武漢辦事處把藥物送到求助者手上。

周女士於上月21日，偕患有羊癇症的8歲女兒前往湖北宜昌市探親，女兒於一個多月間曾多次病發，需到當地醫院接受治療。周女士稱，現時家中糧食僅餘少量自家種蔬菜、餃子及即食麵，惟她就有關情況向港府求助卻不果。

負責處理個案的工聯會屯門地區辦事處社區主任陳文偉表示，周女士向會方求助後，今早已收到港府送來的藥物解決燃眉之急。他稱工聯會已按湖北地理環境開設5個微信群組，定時公佈最新消息，據了解現時滯留當地的港人以探親為主，少部分則為旅遊。

陳續稱，現時荊州市政府開設了一個名為「荊易行」的微信小程序，供湖北省外工作的內地人或香港人申請批文，透過自駕方式離開荊州，據悉已有十多名港人透過「荊易行」離開荊州，並於昨日（22日）抵達深圳，預料稍後經深圳灣口岸返港。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，港府應加快與內地相關部門協商，解決湖北省內港人的物資及其他需要，並建議港府除了使用包機外，可考慮使用專列高鐵，分批接走滯留湖北的港人，會方亦會主動聯絡兩地政府及民間團體，支援滯留港人的基本生活需要。

記者：林洋