【新冠肺炎】本港新增4宗確診個案　2人涉與福慧精舍佛堂相關

▲ （陳國峰攝）

本港新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）疫情擴散，今日新增4宗確診個案，當中2人涉及早前北角福慧精舍佛堂個案，包括一名80歲患嫗及一名76歲居同一大廈女患者；另外新增2宗涉一名62歲居藍田男保安，及一名68歲鑽石公主號返港檢疫的男子。而早前第66宗個案經院方檢測後，今日亦已確診新冠肺炎，累計至今已有74宗確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今公布4宗新增新冠肺炎個案，第71宗涉及一名68歲男子，早前由鑽石公主號郵輪返港接受檢疫，及後開始發燒及咳嗽，現留醫伊利沙伯醫院。

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第72宗則屬62歲男子，與太太及兒子同住藍田興田邨彩田樓，2月10日出現發燒及咳嗽，當日曾求醫；同日到新港中心煌府酒家出席公司飯聚，同場有18人。患者至2月20日經救護車入聯合醫院，發病後至入院前除求醫外，均留家中，因應無外遊史，故界定為本地個案。

據知，62歲男子為自己所住的大廈保安員，張竹君稱，他的家人必定為密切接觸者，因暫時未知他上班的情況，因此未知有否與住客有密切接觸。

▲ 本港第73、74宗個案則同涉及北角福慧精舍佛堂個案。（梁偉榮攝）

張竹君補充，至於第73、74宗個案則同涉及北角福慧精舍佛堂個案，第73宗為80歲居柴灣興華邨展興樓患婦，頻密到訪有關佛堂，而1月25日及2月8日逗留時間較長2月8日出現咳喉痛，曾到東區醫院急症室求醫，昨日(22日)入院並於今日確診，同樣無外遊記錄；另一宗為76歲住美輪大廈患婦，每早亦會到佛堂，2月13日肌痛及發燒，曾兩度求醫，昨日經東院急症入院，今日確診。

▲ 現場所見，有身穿保護衣的人員於精舎外清潔。 (梁偉榮攝)

她稱，衞生署昨日呼籲曾訪福慧精舍佛堂者聯絡，至今已接獲30人來電，連同昨晚一人送院，至今5人不適已送院化驗，餘下10人仍待檢疫，其他來電者訪福慧精舍佛堂時已過潛伏期，正作醫學監測。

張竹君又指，曾多次嘗試尋求佛堂的負責人但未成功，由於佛堂現時已鎖門，已申請搜查令，希望可以進入佛堂尋找更多線索。

另外，第66宗太古城患男的外父早前獲界定為疑似個案，留醫期間院方再取樣作化驗，今日檢測後對新冠肺炎病毒呈陽性反應，確診感染。

此外，昨日有一位曾經到過博愛醫院的35歲男士，他接受過新冠肺炎病毒的測試結果為不肯定，及後他被送到屯門醫院進行覆測，結果仍然不肯定，今日需要再次測試。據知，該名男士曾於2月3日至7日到過內地，而2月8日後大部分時間是留在家中。



醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，今向衞生署呈報32宗疑似個案，現時仍有99名疑似個案留醫。至今確診74宗個案中，包括2人死亡，今再多一人出院，出院個案增至12人，今出現個院屬第33宗50歲患婦，2月8日因發燒及上呼吸道症狀律敦治醫院，翌日確診，期間獲處方2種抗病毒藥，包括蛋白酶抑制劑；餘下60名仍留醫個案中，6人情況嚴重(第7、26、38、45、58及59宗)，54人情況穩定。

此外，直至昨日中午12時，病床使用方面，公院共使用952張負壓病床，而負壓病房的數目是490間，其使用量分別是32%以及52%。

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責任編輯：陳正怡、郭詩詩