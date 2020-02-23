【新冠肺炎】衞生防護中心稱因鑽石公主號乘客陸續返港　檢疫隔離措施有「拖慢」情況

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，因鑽石公主號的乘客陸續返港，致檢疫隔離措施有「拖慢」情況。（陳國峰攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，本港今日新增4宗確診個案，累計共74宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前因鑽石公主號的乘客陸續返回香港，導致檢疫隔離措施有「拖慢」情況。



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張竹君今日於記者會上表示，第69宗確診個案的48歲男警員，除了曾於2月18日與59名警員進入飯局外，亦於2月16日曾與20多名人士一同工作以及用膳，即其密切接觸者再增加多20多名至80多人。

她稱，未知新增的20多名密切接觸者是不是全部都是警員，但早前3名有病徵的警員在接受新冠肺炎病毒的測試的結果為呈陰性。



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至於有報道指，59個名密切接觸者中，只有28名人士收到通知需要進行檢疫，她表示這幾天的進度是拖慢了，因為一下子多了將近100名密切接觸者，再加上鑽石公主號的港人近日陸續返港，令衞生防護中心的人員措手不及。

她相信衞生署同事會盡快安排有關人士到檢疫中心，建議未收到通知的密切接觸者盡量留在家中，不要外出， 認為他們若果沒有離開家中，出現社區傳播的風險低。



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張竹君又 承認東區有較多確診個案，但不會將該區定為高風險地區，「由於香港不是太大，不可能將某些區分或分為高風險地區」，希望可以在較多確診個案的地區尋找是不是存在傳播鏈，強調所有人都應 保持個人及環境衞生 。



她補充指，第71宗涉及早前由鑽石公主號郵輪返港接受檢疫的一名68歲男子，是乘坐港府第一班專機返港，由於當時已有防止互相交叉感染的措施，相信機組人員的染病風險較低，亦 不會將所有機上乘客視為密切接觸者。

她稱，鑽石公主號郵輪上沒有跟隨專機返港的港人，入境處人員會在他們返港後會通知他們接受檢疫。

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責任編輯：郭詩詩