【口罩供應】網購口罩被偷只收到空包裹　奸商以紙巾代替韓國口罩偷龍轉鳳

▲ 有不法商人疑似以紙巾代替口罩，魚目混珠。

在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續下，全球口罩需求量大增，一罩難求，不少市民出盡渾身解數購買口罩，卻有人買到假貨，拆開包裝發現是「紙巾」而非「口罩」；甚或有人在網上訂貨後，空運回港發現包裝全開，口罩全被偷走，僅得一個空箱。

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Facebook上流傳一段短片顯示，在一堆印有韓文包裝的口罩中，有人逐一撕開包裝取出袋中物，發現內裡裝有的並非口罩，而只是一張長方形紙巾。片中人共拆開了2、3包韓國口罩，都是相類情形，懷疑有不法商人以紙巾代替口罩，魚目混珠。

從美國空運口罩回港全被偷走

另有一名網民今天（2月23日）在Facebook群組「Mei Foo 美孚」發帖，分享網購口罩失竊經歷。他指，自己從eBay訂了一批口罩，貨物由美國運來香港，賣家期間先後安排了UPS及FedEx作物流，直到收貨時才發現包裝被拆開，內裡的口罩全被偷走。

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發帖網民表示，貨物的包裝標籤顯示總重是1.7lb，他曾聯絡FedEx但對方回應無法處理。而當他聯絡賣家時，對方又指經UPS發貨時，貨物重量是22lbs，令他無從稽考事件發生由來。而他目前已要求賣家退款，有待eBay進一步回覆。

▲ 買家收貨時才發現包裝被拆開，內裡的口罩全被偷走。（圖片來源：Facebook群組Mei Foo 美孚）

事件引起網上議論紛紛，有人就指自己或身邊朋友也有類似經歷，呼籲網購口罩要小心：「我朋友由日本運來都係一樣，好過份」、「我朋友用DHL，無唔見，不過有超過一半嘅盒撕爛晒」、「我朋友Canada運返嚟都係比人偷晒！」

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責任編輯：王俊賢