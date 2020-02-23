【開心速遞】池富父女齊做義工派口罩　鍾凱琪：愛心就是這樣傳遞出去

▲ 「池富」王俊棠與「池美麗」鍾凱琪做義工派防疫用品。

《愛．回家之開心速遞》的池美麗為人貪心好小便宜，不過演池美麗的鍾凱琪十分大方，比如早前她在街上遇見一位長者沒有口罩，於是「池美麗」鍾凱琪把身上口的罩全數贈予街頭婆婆。

在昨日（2月22日），鍾凱琪更與《開心速遞》演她爸爸「池富」王俊棠入大江埔村派口罩贈長者。據鍾凱琪表示，她是應健身中心之邀而參與是次的派口罩活動。

「池美麗」鍾凱琪把口罩全數贈街頭婆婆，詳情請睇 http://bit.ly/38TP2US

▲ 「池美麗」鍾凱琪與「池富」王俊棠入村派口罩了長者。（取自鍾凱琪facebook）

邀「池富」王俊棠同參與

她在個人社交平台寫道：「好開心得到健身中心的邀請，去了大江埔村幫忙派口罩(💎)🤭俾村內的600位老人家。老闆好好人，準備了幾千個口罩俾有需要人士。所以我今日就特別抽空去幫手，實行有錢出錢有力出力🤗｡」

身為日文老師的她，召集了她的學生一同參與是次活動外，她還邀請「池富」王俊棠幫手。此外，關楚耀當日亦有幫忙當義工，原來因為他是鍾凱琪的日文學生，他當天義務當司機。

可是靚仔關楚耀不及王俊棠受歡迎，鍾凱琪透露：

而且講到做善事，當然唔可以只得我一個｡ 於是我就叫埋阿爸同我學生一齊幫手~🤘人多好辦事！ 温情送口罩永無太遲~成個過程真係好開心,見到大家在接到口罩的時候一張張笑臉｡愛心就是這樣能夠傳遞出去。(ps~阿爸超級受歡迎，個個姐姐見到佢也🤩🤩🤩)村長仲話有聽開佢唱歌！

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▲ 「池美麗」鍾凱琪為能夠助人而感開心。（取自鍾凱琪facebook）

另外，鍾凱琪之前自製了樽酒精搓手液，她亦捐出幫助有需要人士。

雖然製作成本以她作為小市民來說不算是太輕，但鍾凱琪認為能夠幫到有需要的人，心中也很覺得高興，並稱：「總之同舟共濟,大家一定能夠跨過疫症｡」

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