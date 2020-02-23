【新冠肺炎】南韓提高疫情預警至最高級別　首爾市長勸阻大型集會被圍攻辱罵

▲ 南韓將疫情預警上調至最高的「嚴重」級別。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散全球，當中南韓的確診病例至少已有602宗，南韓總統文在寅今日下午（23日）宣布，將疫情預警上調至最高的「嚴重」級別。此外，為防控疫情，首爾市長朴元淳早前已宣布全市暫時禁止在光化門廣場、首爾廣場和清溪廣場舉行大型集會，但國內保守派組織仍然無視禁令，昨日（22日）仍繼續舉行大規模集會，朴元淳到場阻止時被集會者圍攻辱罵。

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相隔11年再發最高級預警

南韓當局今日下午（23日）公布最新數據，當中至少已有602宗確診個案及5宗死亡個案。在目前累計的確診個案中，多宗與異端教派「新天地教」大邱教會有關，另有多宗與慶尚北道清道郡大南醫院有關。

而文在寅今日下午主持疫情對策會議時亦表示，根據傳染病專家的意見和建議，決定把新冠疫情預警上調至最高等級「嚴重」，並強化應對措施。

據資料顯示，南韓的疫情預警共分為4個級別，由低至高的順序分別為關注、注意、警惕、嚴重。南韓政府對上一次發出最高的嚴重級別，為2009年爆發H1N1甲型流感疫情。政府發布最高級別的預警後，可採取多項應對措施，包括宣布各級學校關閉，及禁止集體活動。

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無視禁令 集會堅持逢周六舉行

為防止疫情擴散，首爾市政府早前已要求光化門廣場、首爾廣場等地暫停舉行集會。然而，由韓國基督教總聯合會代表會長牧師全光勳領導的「文在寅下台泛國民鬥爭本部」，在過去多個周末均會在光化門廣場集會，集會昨日（22日）仍然如期舉行。集會組織方指，集會禁令毫無依據，因此按計劃舉行每周六的集會。在這場集會中大部分參與者不僅沒戴口罩，甚至當場分享食物。其中很多是老年人，他們不僅多數沒戴口罩，還大聲歌唱南韓國歌，或高喊宗教口號。

首爾市長朴元淳等官員昨日曾到場勸告，並要求集會者離場，卻遭現場群眾包圍抗議辱駡。根據相關的集會禁令，違者將被罰款300萬韓元，但亦有組織者曾表示，不如期舉辦損失更大。

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責任編輯:王俊賢