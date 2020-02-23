天然抗癌　城大生物醫學團隊研究以人體免疫系統對抗癌症

▲ 城大生物醫學系助理教授周筠庭博士榮獲2019年度裘槎前瞻科研大獎，以表彰她對稀有免疫細胞「漿細胞樣樹突狀細胞」對抗腫瘤所作的領先研究。（城大提供）

城大生物醫學專家領導的研究團隊，揭示人體免疫系統對抗癌症的內在潛力，因而獲頒科研獎項；城大生物醫學系助理教授周筠庭博士榮獲2019年度裘槎前瞻科研大獎，以表彰她對稀有免疫細胞「漿細胞樣樹突狀細胞」對抗腫瘤所作的領先研究；周筠庭及其團隊的發現有助研發新一代癌症免疫療法，這種療法具備潛力治療多種癌症，包括現時尚未有治療方法的。

▲ 城大生物醫學專家領導的研究團隊，揭示人體免疫系統對抗癌症的內在潛力，因而獲頒科研獎項。（城大提供）

周筠庭致力研究免疫系統如何天然抗癌，在疾病入侵時為何及何時失效，以及如何激發人體防禦系統有效對抗癌症，了解免疫機制如何抗癌將有助開發新免疫療法，藉以有效地對抗多種癌症。

周筠庭指出，人體免疫系統具備獨特能力，在初次接觸外來入侵或危險後，會長時間保存有關記憶，若同類入侵再次出現，免疫系統能作出更快和強大的反應。這個記憶模式與人體接種疫苗的原理一樣，「這意味免疫療法有保障病人一生的潛力」，「有別於化療和放射治療等傳統方法，免疫療法可引導免疫系統只針對消滅癌細胞，而無損健康細胞」 。

她的研究團隊集中研究一種免疫細胞「漿細胞樣樹突狀細胞」，這種細胞佔血液中的細胞數量不足百分之一，屬稀有細胞，被認為主要用作對抗病毒，但對癌症的免疫作用則只是初為人知；最新研究指出「漿細胞樣樹突狀細胞」可在腫瘤內找到，而在患有某些癌症的動物體內腫瘤注入這種細胞，可提高患病動物的存活率。

團隊正研究「漿細胞樣樹突狀細胞」的免疫力如何有助對抗腫瘤，周筠庭表示，希望尋求方法激發免疫系統，加強發揮其天然功能，更有效地抗癌。

周筠庭指，團隊現時集中研究肝癌和乳癌這兩種香港常見癌症，最終目標是研發針對更多種類的癌症標靶式免疫治療方法及疫苗；團隊下一階段的研究包括與臨床醫生合作，透過病人樣本驗證當中的研究發現，並且檢測臨床趨勢，冀進一步闡明治療癌症的免疫系統機制。

責任編輯：洪芷晴