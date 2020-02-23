警方拘捕2男子涉嫌串謀盜竊便利店　一名疑犯是店員　

▲ 警方拘捕2 名涉串謀盜竊男子，檢獲仿製槍械、毒品等證物。（黃傑偉攝）,

警方拘捕2名涉嫌串盜竊男子，其中一名中國籍男子疑利用在便利店工作之便，與同伙合作自編自導一宗持械行劫案，掠走便利店8,000元現金逃去。

油尖警區重案組高級督察李啟森表示，案發上周四（21日）清晨，位於油麻地廟街47號一間便利店，被一名南亞裔男子持刀及槍入內行劫，掠走8,000元現金後逃去。

▲ 油尖警區重案組高級督察李啟森（左）指，便利店職員疑監守自盜。（黃傑偉攝）

警方其後調查，翻看閉路電視迅速鎖定涉案南亞裔賊人是一名尼泊爾籍男子，其後發現他與涉案便利店工作的姓郭中國籍男店員有緊密聯係，至上周五（22日）晚上採取行動，於彌敦道458號一間遊戲機中心內拘捕報稱無業尼泊爾籍男子，以及姓郭男店員，他們年齡均20歲。

警方事後在上海街89至93號一幢商業大廈的天台尋回懷疑泥泊爾男子使用的一支仿製手槍及手套；另外，在搜查姓郭男子身上及寓所，分別搜出2.92克大麻花和檢獲一支仿製手槍，經家專檢驗後，證實2支均為氣槍。

警方現以串謀盜竊、管有仿製槍械、誤導警務人員及藏有危險藥物，現正被警方扣查。

李啟森指，近日有多宗打劫便利店案件，警方正調查2人是否與其他案件有關。郭又提醒市民打劫是嚴重罪行，不要以身試法。

記者：黃傑偉、廖傑堯