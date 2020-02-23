【新冠肺炎】一名長居武漢7旬港老翁疑染病　因醫治無效死亡

▲ 政制及內地事務局表示，一名長居武漢的77歲本港老翁，懷疑染病死亡。（新華社圖片）

新冠肺炎疫情未緩和，內地湖北省封省一個月，目前仍有約2,500 名港人滯留當地。政制及內地事務局發言人今日（23日）表示，一名長居武漢市的77歲香港人懷疑染病，因醫治無效過身，及後該個案被納入為感染個案，駐武漢辦事處獲悉後已即時聯絡他在廣州的家人，以提供協助。

發言人指，截至今日上午，特區政府共收到超過1,400個湖北省的求助個案，涉及2,700多名分布在該省37個大小城市的港人，港府駐武漢辦事處已與3名預產期在未來兩個月的孕婦聯絡，了解她們的情況和身體狀況，並向她們提出可行建議，她們現在分別處於孝感、應城和潛江市，駐武漢辦事處已與當地的外事辦公室聯繫，要求有關外辦為該等孕婦提供協助和照顧，駐武漢辦事處會繼續與其他有特別需要的港人組群加強聯絡，為他們提供可行協助和支援。

發言人稱，目前有10名分別來自3個家庭的‪香港人在湖北‬省確診新冠肺炎，9人正在當地醫院接受治療，1人已出院，1人情況危殆外，其餘情況穩定。

發言人強調，特區政府正與內地相關部門聯繫，積極跟進有關把目前滯留在湖北省的港人有序接回香港的事宜，目標是把滯留在湖北省的香港人送回香港，同時各方面亦需共同制訂穩妥的方案，把公共衞生風險減至最低，當局會把握時間與各方進行溝通，盡快落實方案。

記者：陳曉瑩