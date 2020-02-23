【新冠肺炎】本港納新藥瑞德西韋試驗料本周有定案　最快下周新藥到港

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情已持續一個月，今日再多一人出院，涉及觀塘邊爐家族的50歲四姨，累計出院個案已達12宗。港府早前透露正商討加入新藥「瑞德西韋」試驗計劃，據知最快本周後期有定案，相信可參與臨床試驗機會大，細節仍有待商討，而所有研究開支均由藥廠負責。

至今確診79宗個案中，包括2人死亡，仍有60人留醫，當中6人情況嚴重；而今再多一人可出院，涉及觀塘邊爐家族的50歲四姨，2月8日入院後確診，獲處方2種抗病毒藥，包括蛋白酶抑制劑及利巴韋林，反應良好，經兩次檢測證對新冠肺炎病毒呈陰性反應後，今獲安排出院，累計出院個案已達12宗。

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港府日前透露正與美國藥廠「吉利德科學」（Gilead Sciences），商討於香港開展新藥瑞德西韋臨床試驗可行性。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指港府積極協調，致香港可參與有關臨床試驗機會大，估計最快本周後期有定案，並於下星期有新藥抵港，相信屆時本港多家接收確診患者的醫院亦可參與。

至於新藥適用患者方面，崔俊明指臨床試驗細節仍有待藥廠商討，一切仍需待藥廠確定，同時亦不只香港，新加坡也很大機會可獲參與；而香港臨床試驗由藥廠發起的，所有研究開支將由藥廠負責。

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現時藥廠已於中國進行2個第三期臨床試驗，均由由國內中日友好醫院負責研究，首都醫科大學贊助，分別就輕至中度感染，及嚴重感染的成年患者，以隨機、雙盲及安慰劑方式展開用藥研究，涉及308人及452人。

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記者：陳正怡