【新冠肺炎】解構港產可重用防菌殺菌口罩　鍾國斌︰最快本周可獲認證

▲ 鍾國斌研港產可重用60次布口罩，料3月推出30萬個口罩定價100元。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下，本港口罩供不應求，紡織及製衣界立法會議員鍾國斌率先推出可重用60次的環保口罩，定價每個100元。這個可重用口罩有何強項？就是標榜採用特別防菌布料，細菌一接觸就被殺死，市民只需洗走上面的殘留物質，即可重用。

【口罩供應】鍾國斌實測自家製可重用60次口罩 30萬個料3月面世歡迎訂購

鍾國斌接受香港經濟日報訪問時指，預計下月就會有30萬個布口罩推出市場，但堅持首2萬個口罩「只派不賣」，最快在本周取得檢測認證後，即會經社福機構及非政府組織（NGO）免費派發予有需要人士，至於餘下口罩，因原材料不足以短期內大量製作，故暫只供各大機構集體訂購。

【【口罩防疫措施】台灣醫生實用教學節省口罩 非醫用口罩+醫用口罩內外搭配使用

到底這全人手製「Made in HK」的環保口罩，是如何誕生的？鍾國斌強調，口罩的防菌用料早已面世，絕非領先全球，「只是以前無人想到用來做環保口罩而已」。

至於環保口罩的構造是甚麼？鍾國斌解釋，目前所生產的口罩分2層及3層款，每個可重用至少60次。他以其中一款3層口罩為例，最表面一層是防飛沫布料，中間夾層是以「不織布」製成的過濾層，可過濾小顆粒；最內層是具吸濕及殺菌功能的布料。

【口罩防疫措施】紙巾+廚房紙+透明膠DIY口罩 港大外科醫生：功效可達外科口罩9成【附製作步驟、教學影片】

▲ (圖左起)黃色款口罩（銀離子）、黑色款口罩（甲殼素）、藍色款口罩（禾素）

梘液手洗10分鐘 重用至少60次

他又親自教路應如何清洗，「好簡單，每次用完，回家用番梘或梘液手洗約10分鐘，再掛起掠乾，翌日出門時即可再用」，他又強調細菌接觸到防菌布料都會被殺死，市民只需清洗走布面上的殘留物質即可。

鍾國斌表示，環保口罩是經過4至5次反覆改良而成，與普通布口罩不同的是，其計劃推出3款口罩，均由不同防菌天然物料造成。藍色一款是由禾素，即粟米副產物製造，布料是由綿綫及含禾素的防菌紗綫織成，「這款布料就是與理大合作研發，細菌接觸這款物料後就不能再生存。」

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

另外2款口罩內的防菌紗綫，則分別含甲殼素及銀離子，兩者都具殺菌功效。鍾解釋，甲殼素是由甲殼類動物衍生的幾丁質（chitin）提煉而成；而銀離子則取自於礦物，其布料是專門由歐洲訂回來的。

▲ 鍾國斌指，目前已聘用100名女工趕工，在5個廠房內生產，預計每日最多可產1萬個布口罩。（鍾國斌提供圖片）

產品擬於美國認證 試種冠狀病毒

鍾國斌明言，經初步認證，3款口罩雖只能預防最常見的金黃葡萄球菌、念珠菌及肺炎鏈球菌，但已比市面普通口罩好。他又提到，曾與傳染病專家討論，對方認為有關口罩已足夠應付日常生活所接觸的飛沫。他正打算將產品拿去美國做病毒檢測認證，甚至嘗試種菌，「送去美國試種冠狀病毒，如H5N1、沙士等，測試能否有效防毒」。

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書



他強調，所有口罩均全人手製作，全部「Made in HK」，雖然廠房並非無菌空間，但口罩會經中央處理，以臭氧消毒，確保無菌才進行包裝，而為貫徹環保，包裝材枓亦是可降解的紙信封。

記者：李淇