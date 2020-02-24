【開心速遞】第796至798集劇情預告 　根叔負能量爆燈

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》周一至周三劇情講熊家成員感負能量爆燈，參加心靈洗滌班。Terry跟Kelly約會後，竟然招來橫禍....

第796集（24/2）

樹根發現家人晨早為小事吵架，竭力排解，碰巧道德夫婦到訪，宣傳心靈洗滌班。

道德夫婦建議熊家成員下載「負能量相機」程式，檢視各人的負能量指數，稱指數如超過五十便應上課。

樹根等人發覺自己真的充滿負面情緒，以「負能量相機」程式作檢測，結果……

樹根等接受道德夫婦的教導，個性改變，但未能提升EQ，遂想報讀進修班，怎料……



第797集（25/2）

敢威不許力王再插手公司業務，只要他跟Kelly約會，希望能早日抱孫。

金吊桶指力王若今年誕下兒子，敢威可增加福氣，力王卻會折福折壽。

力王每逢與女士接觸，果然招來橫禍，原來有人背後搞局……

敢威抽空陪伴力王，力王憶起兒時點滴，十分愉快。敢威原來另有目的，安排了力王與Kelly在酒店相會……



第798集（26/2 )

城安、凌凌與壯被Venus、Bonnie等拜託幫忙，疲於奔命，事後卻毫無得益，不禁抱怨男女不平等。

Bonnie等人跟三人打賭，讓他們體會一天當孕婦的辛酸，如在期限前除下假肚便算認輸。

城安等在Bonnie、心如監視下，感受到孕婦的痛苦，為了不想認輸強忍下去，可惜……

城安堅持完成賭局，迎接勝利之際，感到身體極度不適，痛不欲生……