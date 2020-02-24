項明生：新型武漢盲搶炎

「點解超市門口無人龍？世界末日啦！」習慣每朝早出門口就去排隊的黃太，發現沒有任何東西要排隊搶購時，開始抓狂。終於有一晚，她被發現睡在超市門口，一睡不起。

「阿爸點解周圍都係穀牛？」「阿爸點解廁紙咁黃？」又到潮濕的春天，黃家堆積如山的穀牛舊米足夠吃10年，而廁紙足夠公廁用20年。

回帶到一年前的抗疫之春。有天黃太行經超市時，見到一條長龍，執輸行頭慘過敗家，二話不說，就跑去龍尾排隊。忽然有支咪遞過來，有記者問她︰「點解要來排隊買米？」她立即O嘴︰「原來呢度排米㗎？」

雖然家中已有兩袋米，但自從黃太見有人排米後，每天都去排隊買一袋，喜孜孜回家才能安心入眠。習慣成自然，過了一個多月，大米供應變得源源不絕，但她仍然堅持每天買一袋米的習慣。當然，後來盲搶對象擴展到漂白水、廁紙、豉油、花生油、糖、橙等等，她連食鹽都不放過，最後搶到300袋。

500呎的家，由於堆放數百袋大米、廁紙、豉油、花生油、漂白水、食鹽、橙，變得寸步難行，穀牛曱甴到處亂竄。疫情過後，她沒有感染新冠肺炎，但就患上嚴重的「新型武漢盲搶炎」，一旦失去了搶購目標，會變得異常焦躁、寢食不安、神經失常。

原文刊於《晴報》