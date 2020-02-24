【齊心抗疫】張學友周杰倫聯手向醫護致敬　歌神：承諾做好個人衞生防疫情擴散

▲ 歌神張學友以《等風雨經過》向醫護人員致敬。

新冠肺炎（即武漢肺炎）持續，各界齊心抗疫，繼劉德華錄製廣東歌《我知道》，以表達對醫護人員無私奉獻的心聲後，另一天王張學友昨晚亦發布國語作品《等風雨經過》，向在前缐勇敢抗疫救人的醫護致以崇高的敬意。

《等風雨經過》由周杰倫作曲，方文山填詞，亦促作了兩位港台天王的合作。

學友所屬環球唱片昨晚發布《等風雨經過》，指出曲歌是帶出風雨過後，微笑相見的希望，希望為社會注入正能量！

歌曲MV主要剪輯內地醫護人員身處醫院辛勤工作的片段，也有病人於隔離病房隔著玻璃跟至愛相見的感人畫面。

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▲ 學友以廣東話向醫護打氣。（影片截圖）

張學友承諾做好個人衞生

學友在MV尾段以廣東話道：「人的善與美，在困境與艱難時刻最能體現，謹此向所有勇敢在前線抗疫救人的醫護人員致以最崇高的敬意。」

學友並稱：「我張學友承諾會做好個人衞生，懷著不自私，不添亂的態度，防止疫情擴散，保障每個社區、每個家園，大家一定要平安健康回家。」

自疫情在中國以至全球持續下來，不少藝人都以各自方式為民間做事，劉德華早前便以歌迷會「華仔天地」名義，捐贈3000個口罩予「香港復康聯盟」。

另一位天王劉德華，亦因在網上看到一張相片，當中寫「我不知道你是誰 但我知道你為了誰」而受到觸動，從而啓發將一首合唱歌《愛的橋樑》重新填上廣東詞，寫成名為《我知道》的廣東版。

劉德華唱作歌曲向醫護致敬，詳情請睇 http://bit.ly/2STv0o2