【新冠肺炎】隱形病人防不勝防　Dirty team黃任匡：消防家庭醫生都是英雄

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未止，本港持續出現確診個案。部分醫護人員被編入「dirty team」，穿上防護裝備，在前線搏鬥，照顧病人。屯門醫院心臟科專科醫生、「杏林覺醒」成員黃任匡加入Dirty team近三星期，為防感染家人，即使吃飯，他也與太太相隔三、四米的距離。隱形病人防不勝防，黃醫生認為，處境危險、辛勞工作的不只是Dirty team的醫護人員，「急症室、普通科門診的同事，消防處的救護員，還有各位家庭醫生，都站在抗疫的最前線」，他們每一位都是英雄，惟他們「所得到的關注和支援卻幾近為零」。

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【武漢肺炎】站在最前線的Dirty Team醫生 黃任匡不敢與太太同枱吃飯：人沒事就好

黃任匡醫生昨日（23日）在其facebook以《英雄》為題撰文，讚揚每位在前線抗疫的香港醫護人員，表示他們的犧牲不會比Dirty team少。全文如下：

朋友們知道我加入了 Dirty team，都紛紛送上祝福。沈祖堯教授也說 Dirty team的「勇氣和無私精神，是令人欽佩的」。但在 Dirty team 工作了將近三星期，我深切體會到沈教授實在是言重了。

其實處境危險、辛勞工作的又何止是 Dirty team？

一、武漢肺炎的病癥可以很輕微、甚至沒有病癥。在病人數目眾多的普通病房裡，誰知道當中幾時會出現下一個「隱型病人」？政府和醫管局抗疫表現一遢糊塗，防護裝備庫存不足的情況下，各個醫院的管理層盡量把裝備都留給隔離病房的同事使用，其實也是無可厚非。但是，普通病房的資源就更形緊拙，處境變得更加危險 —— 普通病房的同事們，他們才是英雄。

二、武漢肺炎患者越來越多，其中有不少在患病後在社區活動多時，始發現確診，大大增加追蹤接觸者（contact tracing）的難度。故此衛生署，尤其是衛生防護中心的同事們最近都是「有番工冇放工」。加上大量需要隔籬個案的生活、交通安排都歸他們處理。同事們告訴我，瘟疫開始以來，衛生防護中心的辦工室每天都像戰地一樣 —— 衛生署的同事們，他們才是英雄。

三、急症室、普通科門診的同事，消防處的救護員，還有各位家庭醫生，都站在抗疫的最前線，他們是守門者。對於說他們來說，每位病人都有如一張白紙。X光未照、病歷未問之前，每位剛剛來到求診者都可能是下一個確診個案。加上多次出現有人隱瞞病情、旅遊史、或者接觸史的情況，令病人患武漢肺炎的風險難以判斷。但是這些同事得到的資源，肯定比我們在 Dirty team 獲分配的少。甚至有私人診所連外科口罩都不夠用，要自己四出張羅 —— 急症室、普通科門診的同事，消防處的救護員，還有各位家庭醫生，他們才是英雄。

這些同事們的犠牲不會比我們少，但他們得到的關注和支援卻幾近為零。

願榮光歸每位奮力戰鬥的香港醫護。

願榮光歸香港。