【2月24日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 一文睇清2月24日口罩供應。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩及消毒用品供應緊張。TOPick搜羅了2月24日派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

莎莎再有口罩及抗菌潔手噴霧返貨

莎莎香港在Facebook專頁宣布，一批日本製ACE高效防護口罩及韓國TREEFUL A 抗菌潔手噴霧等防疫用品返貨，詳情：【口罩供應】莎莎口罩及潔手噴霧返貨 24間指定分店開售【內附地址】

英譽教育派2,000個口罩

英譽教育將於今日（24日）派2,000個印尼口罩，於下午6時15分開始派籌，名額400個，每人可獲5個口罩，有需要人士須自備密實袋。

地址：葵涌石籬商場224號

九龍樂善堂九龍城區派1,000包口罩

「樂善堂口罩銀行」由今天（24日）起，連續5天推出網上登記，為合資格人士派發近5萬個口罩，並採取限時網上登記及隨機抽籤的形式派出，每位成功申請者可獲一包 （10個）。網上登記鏈結將於每天早上9時45分於此專頁提供。

24/2/2020 (一)

對象：九龍城區基層家庭及人士 (1,000包)

網上登記鏈結：請【按此】（於今天（24日）上午10時至晚上10時完成網上登記）

登記詳情及其他登記日子：【口罩供應】九龍樂善堂一連5日派5萬個口罩 每包10個指定地區派發【附登記方法】

專投商學院派3,000個口罩

專投商學院今天上午派3,000個口罩，名額1000位，其中300個名額為65歲長者優先，每人3個口罩，限取一次。活動於上午10時派籌，上午11時至下午1時取口罩。有需要人士須出示有效電話、香港身份證及長者咭作年齡核實。

派籌地址：尖沙咀麼地道永安廣場地下（尖東P1出口）

取口罩地址：香港尖沙咀麼地道永安廣場404室

Color Pub派2,250個口罩

Color Pub今日下午3時派2,250個口罩，每人可獲5個口罩，有需要人士請自備信封或保鮮袋。65歲以上持有長者卡之長者及清潔工名額300位，其他居民名額150位。

地址：太子西洋菜北街306號Color Pub

莎莎不設店舖或網上派籌安排

莎莎於fb表示，2月22日至28日不設店舖或網上派籌安排，應商會不時會有少量口罩供應至各分店，請市民到分店查詢及選購。

卓悅2,000盒日本口罩返貨

卓悅於fb表示，今日會出售日本ZODIAC三層口罩（50個裝），口罩規格為PFE 99%、BFE 99%、三層構造，可隔絕PM2.5、飛沬、病菌及花粉塵埃。每盒$98，一人一籌，每籌限買1盒，惟貨量不多，只於5間分店發售。

詳情：【口罩供應】卓悅2,000盒日本口罩返貨 每盒$98指定分店開售【附分店地址】

責任編輯：林卓昕、王芷瑩