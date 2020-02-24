【新冠肺炎】42歲仁醫主動上抗疫前線感染離世　醫生太太哭泣：沒能接他回家

▲ 42歲仁醫主動上抗疫前線感染離世。

新冠肺炎 （武漢肺炎）疫情肆虐，再有醫護人員殉職。湖北孝感市中心醫院呼吸內科副主任醫生黃文軍，在抗疫前線中不幸被感染，昨日下午不治離世，年僅42歲。黃文軍在除夕夜自動申請赴抗疫前線，更引用林則徐的名句「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」請求上級批准，最後卻倒在抗疫前線上。

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內地傳媒報道，黃文軍是孝感市中心醫院呼吸內科副主任醫生，當疫情來臨後，他第一時間主動向醫院請戰寫下請戰書，申請上抗疫前線。

茍利國家生死以，豈因禍福避趨之，我申請去隔離病房，共赴國難，聽從組織安排！

黃醫生的妻子胡小平，也是孝感市中心醫院一名醫生，他們的孩子今年才12歲。黃醫生離世後，胡小平接受傳媒訪問時哭泣地表示，疫情發生後，因為是呼吸科的醫生，黃文軍不僅要在門診接診發熱咳嗽病人，還要作為專家到孝感下面的縣市區為新冠肺炎的疑似患者會診，她則留在檢驗科做核酸檢測工作。

我覺得他真的是赴國難的這種心態上了戰場，國難當頭，不在乎自己，也要報名去隔離病房。

黃文軍生確診居家隔離後，胡小平停工回家照顧丈夫，但黃文軍其後病情加重，胡小平將丈夫送到了醫院。

我沒想到把他送到了醫院，卻沒能接他回家。

根據醫院的資料，黃醫生2001年6月畢業於武漢大學醫學院臨床醫學系，2001年8月至今在孝感市中心醫院呼吸內科工作。工作期間於2004-2005年華中科技大學同濟醫院呼吸內科進修學習一年，2006年12月被聘為主治醫師。於2012年聘為副主任醫師。擅長氣胸、胸腔積液、肺部感染、支氣管擴張、慢性阻塞性肺疾病、哮喘、肺癌的診治，熟練掌握呼吸內科各種內鏡操作，呼吸介入治療技術，呼吸機治療技術等。

黃文軍醫生的同事都表示，黃文軍不斷看症，工作量大，對他離世感到不捨。

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責任編輯：王俊賢