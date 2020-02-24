【口罩供應】中科工程土耳其設口罩生產線　料日產量提升至12.5萬個口罩

▲ 中科工程土耳其設口罩生產線 ，料日產量提升至12.5萬個口罩。

新冠肺炎（武漢肺炎)疫情持續，本港口罩供應緊張，甚至出現炒賣口罩情況。香港中科工程昨（24日）在其facebook專頁表示，與土耳其夥伴達成協議，將在土耳其開設口罩生產線，料30日內日產量可提升到12.5萬個。

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中科工程在其facebook專頁發帖稱，不認為在香港建立生產線供銷香港是個sustainable business，亦不會有機會獲得政府300萬及高價購買機會，

這些所謂資助只是為特定圈養的資金轉移的操作，我們亦毫不稀罕。

帖文稱，已在土耳其靠近地中海城市Adana與土耳其合資的廠房, 僅用6日時間，自動生產線本月24日到廠，10日內就會完成安裝及調試並生產EN14683 Type II 成人及兒童口罩，30日內日產量提升到125,000pcs。

▲ 中科工程在其facebook專頁發帖稱，已在土耳其靠近地中海城市Adana與土耳其合資口罩廠房。（相片來源：中科工程facebook）

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帖文指，有別於其他土耳其產品, 我們會將產品送往英國檢驗及核證, 以確保能供世界的品牌及質素。時會生產EN14126 Type 3B 保護服。

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帖文又指，無論自動化機械, nonwoven及meltblown布都不需依靠內地，目標是整個歐洲及東亞市場.，亞洲幾乎所有廠已偷偷將中層meltblown溶噴布換成廉價稀薄的nonwoven布，導致口罩根本不能達致本來使用目的，其中一個原因是溶噴布被內地鎖緊出口,，並炒高夾高價格。帖文指，有信心取得所有物資，且根本無需被囤貨炒賣影響。

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責任編輯：羅嘉欣