【齊心抗疫】蘇志威向旗下每位員工派防疫用品　捐贈1千個口罩予低收入家庭

▲ 蘇老闆贈每位員工3盒口罩。

新冠肺炎（即武漢肺炎）疫情令各行各業收入大減，在此生意寒冬下，仍有不少老闆堅持下去與員工同度時艱。草蜢成員蘇志威有蘇老闆之稱，座擁不少業務，包括擁有4間舞蹈學校「iDance」及3間男士服裝專門店「LUXE TUXEDO」。

雖然在疫情影響下，蘇志威投資的生意受影響，但蘇老闆未怕疫症，讓舞蹈學校繼續營業，表示希望讓學生繼續學習，同時能夠借舞蹈放鬆心情。蘇老闆並宣布，向旗下員工派發口罩發消毒用品，同時給他們更多口罩以分發有需要人士。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

▲ 蘇老闆擁有四間舞蹈學校。（Facebook）

喬寶寶免費派發反被罵未氣餒，詳情請睇 http://bit.ly/32rooRb

蘇老闆向員工派防疫用品

蘇老闆日前在個人Facebook發文，表示為家人和員工準備好防疫物資，包括消毒用品和每人3盒的口罩，蘇老闆更希望善心能遠播，向每位員工分發更多口罩，希望他們能夠向更多有需要人士送暖：

給我的員工愛與關懷。面對突發疫症，家人和我的員工是我最著緊的，已為你們每人準備了三盒口罩及消毒用品備用。 另外額外派發多20個口罩給你們，如遇到露宿者、清潔工人及有需要的人，請贈送給他們，發揮愛的精神。 公司亦捐贈了一千個口罩予低收入家庭，希望幫助到更多人，回饋社會。

古天樂基層出身不忘本樂善好施，詳情請睇 http://bit.ly/2HIjq8L

▲ 蘇老員向員工分發每人3盒口罩及搓手液。（Facebook圖片）

蘇老闆笑言撐得住

大批網友留言稱讚蘇老闆的善心，更揚言希望能做他的員工。

據悉，蘇老闆已加強了舞蹈教室的消毒工作，每位到來的員工及學生都需要量度體溫和提交健康申報表，亦會向每位學生分發搓手液。

坦言生意有受疫情影響的蘇老闆，表示有部份業主願意減租同度時艱，又笑言自己底子厚仍撐得住。

另外，他指與太太劉小慧從外國訂購醫學級搓手液，將於網上以成本價出售。

黎姿為老員工辦歡送會表揚僱員貢獻，詳情請睇 http://bit.ly/2HOqwIX