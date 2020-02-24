【大醬園】失憶楓少靠一件事喚回記憶　何廣沛搭朱晨麗不能成眷屬？【劇透慎入】

▲ 楓少和小滿能否終成眷屬？

TVB劇《大醬園》本周踏入結局篇，男女主角楓少（何廣沛飾）和小滿（朱晨麗飾）的感情線令觀眾看得十分肉緊。楓少和小滿本來相處甜蜜且成親，可是楓少遇意外失憶，更認識了傅嘉莉演的英國間諜利家瑤，二人更關係曖昧，難道楓少和小滿的感情就此終結？

《大醬園》劇情將講利小姐和楓少到萬冠醬園視察，並由小滿帶路。可是，楓少對自己的成長地卻毫無印象，更坦言愛上利小姐，令小滿傷心欲絕。

小滿趁着醬油推廣日前去偷師，卻被細么（龔嘉欣飾）趕走，小滿和楓少離開時雙雙墜進水井，期間楓少的恐懼症發作。不過，二人共處一井渡患難感情有所增長。

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▲ 楓少愛上了利小姐。

楓少小滿齊被困

後來，楓少和小滿分別因公事走到兆榮（袁文傑飾）埋伏之地，小滿於緊急關頭為楓少擋子彈，楓少開始感覺到自己很緊張小滿。

小滿無意中發現萬家大宅內有寶藏，且有意將寶藏變賣重振家業。

不過，正當小滿等人成功挖到寶藏後，卻被利小姐與同伴開槍鎮壓以致萬家大宅崩塌，楓少和小滿齊齊被困。

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▲ 楓少和小滿究竟最後會如何？

被埋地牢3天後，楓少和小滿齊被救起，而楓少的記憶也終被喚醒。

不過，楓少卻被利小姐威脅需要隨行及加入組織，之後更沒有出席女兒的百日宴，難道二人經歷重重困難也未能大團圓結局？

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