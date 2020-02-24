【口罩供應】九龍樂善堂一連5日派5萬個口罩　每包10個指定地區派發【附登記方法】

▲ 九龍樂善堂一連5天派口罩。（相片來源：九龍樂善堂Facebook）

九龍樂善堂「樂善堂口罩銀行」由今天（24日）起，連續5天推出網上登記，為合資格人士派發近5萬個口罩，並採取限時網上登記及隨機抽籤的形式派出，每位成功申請者可獲一包 （10個）。網上登記鏈結將於每天早上9時45分於此專頁提供。

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登記日子及時段：

24/2/2020 （一） 對象：九龍城區基層家庭及人士 （1,000包）

網上登記鏈結：請【按此】（於2月24日）上午10時至晚上10時完成網上登記）

2月25日 （二） 對象：油尖旺區基層家庭及人士 （1,000包）

網上登記鏈結：請【按此】（於2月25日）上午10時至晚上10時完成網上登記）

2月26日 （三） 對象：黃大仙區基層家庭及人士 （1,000包）

2月27日 （四） 對象：九龍城區長期病患人士 （700包）

2月28日 （五） 對象：油尖旺及黃大仙區長期病患人士 （1,300包）

登記資格：

1. 只限正領取在職家庭津貼、全額書簿津貼、交通津貼、綜援之家庭及長期病患者。

2. 相關範圍以區議會選區為準

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登記方法（完成登記不等於成功獲得名額）：

1. 分享此帖子及讚好樂善堂專頁：fb.com/LokSinTong

2. 根據所屬受惠對象於限定時間內到本專頁完成登記。

成功領取通知：

完成隨機抽籤後，成功申請者會在3月6日 （五） 晚上11時59分或之前收到手機短訊（SMS）通知領取口罩地點及時間。

領取地點及時間：

成功申請者在指定領取地點及時間出示手機短訊（SMS）及有效證明文件，方可取得口罩。

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責任編輯：王芷瑩