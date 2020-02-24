【新冠肺炎】林正財料鑽石公主號確診個案有機會上升　籲港人遊韓前要三思

▲ 林正財呼籲港人遊韓前要三思。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未息，本港確診個案增至74宗，行政會議成員林正財表示，「鑽石公主號」郵輪上的感染率高，現時仍要緊密監察已返港的港人，不排除相關確診個案仍有機會上升。

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林正財今早（24日）出席一個電台節目後表示，政府有責任及決心將每個香港人帶回本港，不論他們身處日本或湖北。他又說，明白確診或緊密接觸者在情緒方面對很大壓力，如果在日本他們有溝通甚至生活等問題，政府希望能幫助。

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他又指，南韓及日本兩地疫情令人擔心，感染個案不斷上升，尤其南韓的個案已超越深圳市，當中大邱巿的疫情更有點失控。他勸喻市民在前往南韓旅遊前要三思。被問到應否發出旅遊警示，他表示特區政府會密切每日審視情況。

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本地確診個案中，有4宗與北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂有關，林正財勸籲暫停舉行所有宗教活動，待疫情將來受控後才慢慢恢復社交活動。

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責任編輯：陳子謙